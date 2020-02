Empresarios se comprometieron con mil 500 mdp para rifa: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al agradecer el que empresarios asistieron a la cena que ayer por la noche ofreció en Palacio Nacional para promover la compra de boletos para la rifa del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hubo compromisos por alrededor de mil 500 millones de pesos, es decir, casi 3 millones de "cachitos", por parte de 75 empresarios.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que con estas cifras, ya se tienen asegurada la mitad del monto de lo esperado obtener de la venta de los 6 millones de boletos del sorteo que es de 3 mil millones de pesos.

"Ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, de compra de boletos, por la mitad de los 3 mil millones que estamos pensando obtener, es decir, ayer hubo compromisos por mil 500 millones de pesos.

"Alrededor de mil 500 millones de pesos, estamos hablando de cómo de 2 millones, un poco más de 3 millones de boletos, casi la mitad, entonces a finales de este mes ya la Lotería comienza a distribuirlo y ya todos van a ayudar, porque repito esto va a servir para comprar equipos médicos, tomógrafos, equipos de rayos x, ambulancia y se va a informar a dónde van a ir, a qué hospitales, de eso también se habló ayer, pero la verdad estoy muy contento y les agradezco mucho".

-¿Cuántos empresarios?, se le preguntó.

-"75 empresarios", respondió.

El mandatario indicó que en los próximos días esperan que más empresarios se comprometan en la compra de estos boletos, "porque algunos no pudieron estar, están afuera del país o en otras actividades, pero nos mandaron a decir que ellos participan, es decir, esta abierta la participación para que otros hagan lo mismo".

"Vamos a ir poco a poco a conocer algunos detalles, porque ayer mismo uno me expresó que quiere que sus boletos se distribuyan en comunidades indígenas, que se les entregue a los mas pobres pero voy a ir poco a poco. No puedo decir su nombre, lo comentamos ayer, lo que da la izquierda no lo tiene que saber la derecha. Se dijo que solo si ellos autorizaban, pero en este caso él expresó que no quería que se supera, pero que los boletos los quiere entregar al gobierno y el gobierno a su vez, lo entregue a integrantes de comunidades indígenas, a las comunidades más pobres de México".

López Obrador confirmó que en la cena se entregó una carta compromiso que se difundió en redes sociales, y la cual detalló fue llenada por los empresarios que se comprometieron con la compra de boletos.

"Es cierta la hoja porque teníamos que tener un registro y esa hoja la llenaron quienes participaron pusieron cuánto (dinero), firmaron y la depositaron en una ánfora. Tiene esa información Banobras y se quedó de que este banco y la Presidencia van a cuidar esa información".

Señaló que la cena "estuvo muy bien, además los tamales de chipilín, exquisitos".

---No hubo desaires, dice AMLO sobre empresarios

El presidente recalcó que la rifa del avión presidencial tuvo el respaldo de los empresarios "porque no hubo desaires, los convocamos y participaron y se les hizo una exposición del porqué se toma la decisión de rifar el avión presidencial o la cantidad de dinero que significa ese avión, el valor de ese avión".

"Les explicamos que con el dinero que se obtenga de la rifa, se van a comprar equipos médicos para hospitales, y ellos estuvieron totalmente de acuerdo y fuimos al fondo, sin querer insistir mucho en el por qué se compró el avión sino a partir de que son otros tiempos.

"Se habló de que los servidores públicos debemos de actuar con austeridad, vivir en la justa medianía como lo proponía el presidente Benito Juárez, que son dos cosas distintas, lo privado y el servicio público, y los servidores públicos lo único que le deben de interesar son los negocios públicos".

López Obrador manifestó que los empresarios tienen el derecho de usar su dinero de la forma que quieran, y darse la vida que quieran "y tener carros de lujo y es muy distinto el comportamiento que deben seguir el proceder de un servidor público, no puede un servidor actuar con extravagancias".

"¿Cómo un servidor público puede tener aviones y helicópteros de lujo y va actuar de manera faraónicas? Entonces cuando se decide que los servidores no puedan usar helicópteros privados y se aplica una política de austeridad pues está mandando un mensaje claro y de eso hablamos ayer, que no es nada más la rifa, quien se saca el premio, sino que es un acto aleccionador, una acción aleccionadora par que nunca jamás se atreva a ofender de esa manera la pueblo de México", agregó.