Empresarios ya preparan Frenaaa 2: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel Obrador arremetió de nueva cuenta contra el empresario Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a quienes acusó de estar formando un "Frente Nacional anti-AMLO (Frenaaa) 2", y aseguró que lo que buscan es dinero.

"Ya se hizo público que viene un nuevo movimiento, un Frenaaa 2, encabezado por este señor Claudio X. González y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos. No, es el Bloque Opositor Amplio (BOA), se llama ´Sí x México´, porque dicen que nosotros somos: ´No, no, no´, o sea, aquí es el finadito Héctor Suárez, ´no hay, no hay´; es que vienen por los ´billullos´".

El Titular del Ejecutivo federal señaló que la formación de esta agrupación tiene intenciones electorales, pues manifestó que De Hoyos busca la candidatura del PAN a la gubernatura de Baja California, mientras que Claudio X. González dijo que "algo debe estar aspirando".

En su cuenta de Twitter, Gustavo de Hoyos escribió que la organización empresarial que encabeza es "apartidista", por lo que se deslindó del movimiento señalado por el Presidente como Frenaaa 2, y negó aspirar a ser candidato al gobierno de Baja California.

El Mandatario también acusó a legisladores que se oponen a que desaparezcan los fideicomisos de estar defendiendo a "ladrones", "a gente deshonesta" y anunció que su gobierno interpondrá denuncias si se comprueba que hubo malos manejos.