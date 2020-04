Empresas con adeudos ante el SAT se comprometen a pagar 15 mil mdp

Al asegurar que el presidente no puede ser "tapadera" de actos ilegales, Andrés Manuel López Obrador informó que de la lista de 15 grandes empresas que tienen un adeudo que en su conjunto suma 50 mil millones de pesos con la hacienda pública, algunas de ellas se han comprometido a pagar 15 mil millones.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal detalló que en promedio cada una de estas empresas -las cuales aseguró que si tienen recursos para pagar- tiene un adeudo de 3 mil 500 millones de pesos, pero dos de estas empresas tienen una cantidad mayor que ronda los 10 mil millones de pesos.

"Cuando se dio a conocer que se enviaba la carta al presidente del Consejo Coordinación Empresarial (CCE) de 15 empresas que según el SAT adeudan 50 mil millones de pesos, a partir de ahí, se han acercado al SAT, han llegado a revisar cuentas, y ahora se tiene el compromiso de que van a pagar de esos 50, 15 mil millones eso ya se tiene".

El mandatario aseguró que las empresas que no quieran pagar su adeudo a la hacienda pública tienen derecho a recurrir instancias legales, como también el gobierno tiene este derecho.

"De esas 15 hay algunas que dijeron no, vámonos al pleito".

En este sentido, López Obrador señaló que de estas 15 empresa "no todas pueden ser denunciadas por la vía penal, pero si hay quienes el SAT cometieron fraude fiscal y cae en la esfera del derecho penal y también espero que ellos comprendan que no es nada personal".

"Hay quienes están en la disposición de llegar a arreglos, y hay quienes de plano no quieren pagar, porque esto era una mala costumbre no todas desde luego (...) Entonces en esos casos se va a proceder legalmente tanto en la vía civil como en la vía penal de acuerdo con lo que se trate si es un fraude, si es penal, sino se hará por la vía civil pero no vamos a dejar de presentar querellas, denuncias".

El presidente aseguró que es una regla en su gobierno que todo aquellos que implique una ilegalidad se procede, "sea quien sea, ya no hay impunidad, y además el presidente no puede ser tapadera, no debe de ser tapadera, porque pierde autoridad".

"Imagínense que si llega la directora del SAT o el secretario de Hacienda o el de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y me presentan una evidencia de fraude y yo les digo, "guarda ese asunto, espérate, no es tiempo", ese funcionario lo primero que se imagina es el Presidente está actuando en complicidad con un presunto delincuente y no con le funcionarios más cercanos con un familiar con nadie.

"Si hay una denuncia tiene que darse curso a esa denuncia. Esa ha sido la regla y seguirá la regla, y ojalá lo entiendan ya no va haber incumplimiento, estaba buscando la palabra adecuada (...) exactamente es encubrimiento, no complicidad. No podemos encubrir a nadie, como ya están estos 15 mil millones y estamos seguros de que otros que no están los 15 porque si hay se hizo esta lista de 15 porque son muy grandes, imagínense que deben 50 mil en promedio son 3 mil 500 pesos en promedio; hay una, dos que tienen cerca de 10 mil que me acuerdo".

López Obrador rechazó difundir esta lista porque legalmente no está permitido y por cuestiones éticas y sería un acto de humillación.