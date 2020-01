Empresas deben tener utilidades razonadas, afirma AMLO

MONTERREY, NL. (EL UNIVERSAL).- Al visitar las instalaciones de la cervecera Heineken, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las empresas deben pensar en tener utilidades razonadas basadas en la concepción de una dimensión social, ecológica y humana, no en el atraco o el robo.



"Que las empresas tengan dimensión social, que como en cualquier negocio se piense en su utilidad razonada, no en el atraco, el robo, el influyentismo para hacer y deshacer, sino en la utilidad razonable, pero al mismo tiempo que piensen en los y trabajadores y trabajadoras que son el alma del país y que se piense en el medio ambiente, que no se destruya el territorio".

Al encabezar una evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde algunos de los aprendices ya fueron contratados por la cervecera, el mandatario recomendó que el crecimiento vaya orientado en donde hay menos carecía del agua en el país.

"Tenemos el 70% del agua en el sureste y ahí hay muchas posibilidades para empresa que necesitan utilizar agua".

Acompañado por el director general de Heineken México, Etienne Strijp; el gobernador Jaime Rodríguez Calderón; la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, López Obrador destacó que a través del programa no solo se busca que los jóvenes que no tiene empleo se capaciten, sino que -por medio de sus tutores- adquieran valores porque el propósito es purificar la vida pública del país.

El presidente señaló que es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando y con ello evitar que sean enganchados por los grupos criminales.

"Para alejarlos de la tentación y que no sean enganchados, que las bandas que se dedican a la violencia no tengan un ejército de jóvenes que puedan ser reclutados para cometer ilícitos o tomar el camino de las conductas antisociales, queremos que no quede un joven sin opción".

"Para decirlo metafóricamente queremos quitarle el agua al pez, que no tengan cómo reclutar jóvenes porque todos los jóvenes de México tendrán opción de estudio y de trabajo", dijo.