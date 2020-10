Empresas dedicadas a la venta de quesos reclaman daño a su prestigio

La Procuraduría (Fiscalía) Federal del Consumidor (Profeco) de México suspendió la venta de 19 marcas de queso y 2 de yogur en una decisión que la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) calificó como dañina para el prestigio de las marcas.



La suspensión fue dictada al comprobarse que productos denominados "queso" y "yogur natural" no cumplen Normas Oficiales Mexicanas y su venta ha sido en perjuicio y con información que induce al engaño a consumidores, dijo la Profeco en un comunicado.



La decisión afectó a productos de las marcas Fud, Nochebuena, Zwan, Caperucita, Burr, Precissimo, Franjy, Selecto Brand, Galvani, Lala, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, Aurrerá y Philadelphia.



Los principales incumplimientos que Profeco señaló en la suspensión destaca el uso de la leyenda "100% leche", sin serlo, añadir grasa vegetal para sustituir la leche en su elaboración, un menor gramaje al declarado y no informar el porcentaje de uso de casinatos en su elaboración.



Respecto a los yogures, Profeco argumentó la adición de azúcares y el de no cumplir con el contenido mínimo de leche.



En declaraciones a la prensa mexicana, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, ha declarado que esta prohibición "es histórica" porque se cumple con la ley de infraestructura de calidad que abre una puerta a la defensa del consumidor.



La Coparmex, que agrupa a los sectores empresariales de México, emplazó a la Secretaría de Economía, a la que está asignada la Profeco, "a no estigmatizar y dañar la reputación, el prestigio y buenas prácticas de las empresas".



El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que sorprende que en lugar de fomentar el desarrollo y la creación de empleos, la Secretaría de Economía "emprenda acciones infundadas y altamente lesivas contra empresas" del sector de alimentos procesados.



En la Coparmex "hacemos un llamado, un emplazamiento al Gobierno Federal, para que se conduzca con apego a derecho, sin dogmatismos, con pleno respeto al prestigio, reputación y buenas prácticas de las empresas que operan en el país", declaró.



La compañía Mondeléz, que comercializa la marca Philadelphia, precisó que la orden de la Profeco alude al "queso fundido tipo americano en sus presentaciones reducido en grasa y normal y no involucra "ninguna de las presentaciones" de Queso Crema Philadelphia".



Enseguida dijo que la suspensión generó "sorpresa y desconcierto" en la compañía al estar "totalmente infundada" además de que daña la reputación de su marca.



Sostuvo que no recibió notificación del inicio del proceso administrativo además de que cuenta con evidencia que apunta que el laboratorio de la Profeco emitió en septiembre pasado, resultados favorables en el estudio de calidad a su producto.