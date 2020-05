Empresas distorsionan discurso sobre producción de energía eólica y solar: Manuel Bartlett

Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que las empresas a las que se frenó la producción de energía eólica y solar están distorsionando el discurso, de acuerdo con un audio compartido por Presidencia de la República. "No somos trogloditas", expresó.

El polémico funcionario mexicano señaló que la CFE genera energías limpias y que el Gobierno no se plantea eliminarlas. El audio compartido hoy por Presidencia parece ser de la entrevista que dio a la agencia Reuters el pasado viernes y que fue compartida por varios medios mexicanos.

En la entrevista de Reuters, titulada "Las empresas renovables en México deben contribuir al respaldo de la red, jefe de CFE", Bartlett aseguró que los operadores renovables no habían estado haciendo todo lo posible para contribuir a la infraestructura que los sustenta.

"El Presidente me dio instrucciones de rescatar a la CFE de una situación muy complicada que motivó la Reforma Energética, pero sin violar un solo artículo de la ley. No hemos tocado ni un sólo artículo de la ley", sostuvo al inicio del audio.

Asimismo, el también ex Secretario de Gobernación y de Educación Pública recordó que "la energía eólica y la energía solar es intermitente", ya que no se genera todo el tiempo. "Cuando no hay sol, cuando no sopla el viento, no hay electricidad. ¿Qué pasa? Instantáneamente tiene que entrar las máquinas. ¿Sabes de quién son? De la CFE. ¿Y sabes quién las paga? Nadie", afirmó.

"No pagan el respaldo las eólicas y las fotovoltaicas. No le pagan a la CFE el respaldo. En este mundo de mentiras no dicen eso, dicen que vamos en contra de las energías porque sí pararon. El Cenace dijo ´ustedes no pueden entrar ahorita porque van a generar un disturbio por su intermitencia y se esperan a entrar´. Eso es lo que se hizo. La energía de los grandes consumidores ahorita está cerrada", explicó Bartlett Díaz.

Además, cuestionó si es justo que la CFE subsidie a las empresas que no generan todo el día, por ello, detalló, que en el proyecto de plantas que tienen, las están poniendo en lugares que no necesitan mucha expansión de la red, pues están buscando ahorrar.

"Cuando yo llegué, me dice el director de la empresa que me estaba entregando: ´Fíjese usted que tenemos que invertir ahorita 100 mil millones en la red, es un mandato´. Y le digo: ´A ver, dígame una cosa. ¿Las tarifas pagan esos 100 mil millones?´. ´Ah, bueno, eso no´. No es al capricho de los privados, eh. No pueden llegar y decirme ´yo ya me planté aquí y tú tienes que expandir la red´. Sí tenemos que mejorar la red, claro, pero la CRE tiene que responder para que paguen la red y no la pagan. ¿Cómo vamos a ganar dinero si no pagan las redes y eso no lo quieren decir. Paguen y tendremos los millones necesarios para que todos alegremente circulemos la electricidad", se le escucha decir.

El titular de la CFE subrayó que quieren un mercado honesto, sin embargo, se pretende que las empresas paguen el respaldo y la transmisión. "Eso no es un mercado, ese es un atraco a la empresa que yo dirijo. Y yo no estoy de acuerdo en que me roben porque sería yo responsable. Es una empresa pública y si yo no defiendo a la empresa pública, yo sería castigado por no defender lo que me han entregado", agregó.

Más adelante, reiteró que tienen un amplio proyecto para que la Comisión genere energía moderna y actual para poder competir en el mercado. "Nosotros no estamos en contra de la energía limpia. Nosotros queremos para este país energía limpia", sentenció.

"Queremos energía limpia y barata, ese es nuestro objetivo", dijo el funcionario del Gobierno federal. A su vez, añadió que "en los negocios honestos, a cada quien lo que le corresponde. No somos trogloditas, somos gente seria, queremos proteger a México, queremos energía barata para nuestros mexicanos".

El pasado 15 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", con el que se hace oficial la suspensión de las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas, así como de las inversiones privadas en generación de electricidad.