Empresas no han comprobado el destino de 124 mdp para reconstrucción

El gobierno capitalino a través de la Comisión para la Reconstrucción detectó un total de 124 millones 181 mil 832 pesos, que aún no han sido comprobados por las empresas encargadas de la reconstrucción, por lo que tendrán hasta el 9 de agosto para hacerlo.

En conferencia de prensa, el comisionado para los trabajos de reconstrucción, César Cravioto, comentó que luego de verificar a través de la auditoría en 23 edificios dañados tras los sismos del pasado 19 de septiembre, se encontró que dichos recursos no han sido "comprobados satisfactoriamente", por lo que en el tiempo marcado deberán entregar la documentación necesaria que acredite que dichos montos, fueron ejecutados o están próximos a ejecutarse.

Tal como lo había adelantado a EL UNIVERSAL, César Cravioto dijo que en caso de no hacerlo, las empresas deberán entregar esos recursos, los cuáles varían de acuerdo a cada monto otorgado a cada edificio en reconstrucción, o bien pagarlo con obra de reconstrucción.

Aunque, precisó, también podrían iniciarse procedimientos administrativos en la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, si las empresas se encuentran en la negativa de no cumplir con los acuerdos, aspectos que generaría una inhabilitación en la capital.

Al detallar sobre cada una de las empresas que se encargan de reconstruir estos 23 inmuebles verificados de 60 que dejó la administración pasada, la Comisión para la Reconstrucción señaló únicamente "detalles técnicos" y algunos casos de modificaciones de proyectos, por lo que deberán entregar la documentación faltante para completar los expedientes.

Las constructoras que no han comprobado parte de los recursos que les fueron entregados, son: "Reingeniería Ecológica S.A. de C.V.", REM a la cual la administración pasada asignó 126 millones 93 mil 380 pesos para rehabilitar los edificios 3B, 4A y 4B del Multifamiliar Tlalpan.

El monto no comprobado es de 12 millones, 759 mil 122 pesos y el ejecutado hasta el momento, 54 millones 719 mil 122 pesos.

"Gerencia y Administración de Proyectos S.A. de C.V.", quien rehabilita los edificios 2A, 2B y 2C dl Multifamiliar Tlalpan, tiene un monto no comprobado a satisfacción de 28 millones 310 mil pesos.

Cravioto dijo que el caso con el mayor monto no comprobado es el de la empresa "Diseño Arquitectónico y Construcciones S.A. de C.V.", la cual rehabilita el edificio ubicado en Aluminio 166, por un monto de por 34 millones 636 mil 629 pesos.

En las próximas dos semanas deberán comprobar dichos recursos.