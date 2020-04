Empresas no soportarán más de un mes cerradas: Concanaco

Los micro pequeños y medianos comercios, negocios de turismo o de servicios, no podrán soportar más de 30 días cerrados, ya que sin ingresos no lograrán hacer frente a sus obligaciones de pago.

Así lo dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Para que esas empresas logren sobrevivir requieren se liberen recursos gubernamentales que les permitan hacerle frente a esta situación económica, causada por la emergencia sanitaria del Covi-19.

"Los empresarios nos sumamos al llamado del gobierno federal y de los estados de mantener la planta laboral de los negocios, pero se necesita que las autoridades contribuyan con apoyos para permitir que las pequeñas y medianas empresas sostengan a sus colaboradores los meses en que estarán sin laborar".

Recordó que el 98% del total de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales son de auto empleo, no tienen respaldo económico ni ahorros suficientes, pues viven de lo que ganan a diario.

"De liberarse las acciones que ayuden a las empresas a tener liquidez, la crisis será transitoria en materia económica, y se podría conservar la mayor parte de la planta laboral, pero se requiere de un esfuerzo conjunto de autoridades, sectores productivos y sociedad civil, en esta situación sin precedente", afirmó.