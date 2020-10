Empresas rechazan suspensión de Profeco a venta de quesos

- Grupo Lala informó que en relación con la información dada a conocer sobre el queso manchego deslactosado rebanado de 400 gramos, y que fue suspendida su comercialización por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el producto es 100% de leche y cumple con las especificaciones establecidas en la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 de queso.

"Las observaciones que realizó la Profeco en el artículo de su revista de abril pasado, se refieren a que no se indicaba claramente el país de origen del producto, tema que fue debidamente atendido y solventado en tiempo y forma", dijo Lala.

La empresa detalló que está en contacto con la autoridad competente para aclarar esta situación.

"En Grupo Lala, trabajamos todos los días para elaborar alimentos nutritivos de calidad que generen bienestar a las personas durante todas las etapas de la vida. Todos nuestros alimentos cumplen cabalmente con las normas que los regulan", dijo.

Queso Philadelphia

Por su parte, Mondel'z México aclaró que respecto a la información difundida por la Secretaría de Economía referente al queso fundido tipo americano de la familia Philadelphia, la orden de la autoridad se refiere al queso fundido tipo americano en sus dos presentaciones: "reducido en grasa" y "normal" por lo que no involucra ninguna de las presentaciones de Queso Crema Philadelphia, comercializado en México.

"Debemos resaltar que dicha orden de 'inmovilización' girada a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, genera sorpresa y desconcierto a nuestra compañía, toda vez que está totalmente infundada y daña la reputación de nuestra marca", dijo.

Según la empresa, la autoridad en cuestión no notificó oportunamente a la empresa el inicio del procedimiento administrativo que refiere en dicha orden, y que se cuenta con evidencia mediante la cual el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, el pasado 25 de septiembre, emitió los resultados favorables en cuanto al estudio de calidad que realizó al producto, validando con ello su cumplimiento normativo.

"Mantendremos un diálogo cordial con las autoridades para demostrar lo anterior y aclarar su interpretación, e informaremos de forma oportuna y transparente a nuestros consumidores y clientes, sobre el resultado de dicho acercamiento", añadió.

La firma destacó que calidad de sus productos ha sido y seguirá siendo su prioridad.

"Los procesos de producción de Mondel?z México cumplen con los más estrictos estándares nacionales e internacionales de calidad que son referencia en la industria en México y en el mundo", añadió.