En 10 minutos asaltan 2 combis, matan y huyen en Edomex

"Ya vieron que es de verdad eh ??, me vale verga traigo el tiro arriba", dice bandido a usuarios y después le dispara en el estómago a un pasajero.



Óscar, con apenas 24 años, murió al ser baleado por dos sujetos en una combi, los mismos que 10 minutos antes habían despojado de sus pertenencias a pasajeros de otra unidad, según revelan videos de los atracos grabados y difundidos en las redes sociales.

El joven, quien murió en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS, fue agredido poco antes de llegar a su casa en la colonia Estado de México, tras ser golpeado y recibir un impacto de bala en el abdomen, en un violento asalto registrado a las 18:30 horas del 28 de agosto, de acuerdo con un video de una cámara de seguridad captado en el trayecto que va de El Molinito a Río Hondo, cuando una pareja de sujetos robaron al pasaje y le dispararon.

Los mismos personajes fueron captados a las 18:25 del mismo día en otro video que registró un primer robo realizado en la Ruta 11 de combis que cubren el trayecto Puerta 7-8 del Campo Militar-Molinito a la colonia Valle Dorado, el cual duró menos de dos minutos, bajando a las 18:26 y en el que afortunadamente no lesionaron a nadie e incluso un pasajero pudo tomarles una fotografía.

"¡Normal, normal, aquí no pasó nada!", exclamaron al realizar el primer asalto en el que la pareja de ladrones utilizó las mismas chamarras roja y negra, la mochila para guardar los celulares y carteras, el arma y el mismo lenguaje de amenaza.

"Mira papito..... ¡Vete relajado si no te agarro a balazos!", afirmó a gritos el sujeto de chamarra roja, mientras mostraba el arma cortando cartucho, la misma que usó para matar a Óscar en el segundo asalto realizado con 10 minutos de diferencia.

El segundo video inicia a las 18:30, donde los sujetos ya viajan en otra unidad de la Ruta 82 que cubre el trayecto Puerta 7-8 del Campo Militar-Molinito-La Cañada-Río Hondo, donde viajaba Óscar y 14 personas más, entre ellas los dos hombres que convirtieron ese trayecto en momentos de terror, pues dispararon contra el joven de 24 años, pese a que no se resistió al asalto.

Ambas grabaciones, entre otras, están siendo analizadas por las autoridades locales y de la fiscalía mexiquense, para capturar a los responsables que ahora actúan con cubrebocas, además de tapar su cabeza con gorras.

En el Estado de México se registraron 3 mil 767 robos en transporte público colectivo de enero a julio de este año, 98% de ellos con violencia. cifra menor a la reportada en el mismo lapso del año pasado, en el que se contabilizaron 6 mil 218 asaltos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.