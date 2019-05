En 100 días, hay reporte de 481 desaparecidos

Ciudad de México.- La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, informó que a 100 días de haber asumido el cargo han recibido 481 reportes adicionales de personas desaparecidas.

Al presentar un informe, la funcionaria reveló que de las 40 mil 184 personas inscritas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), sólo ha logrado localizar a 15 con vida y cuatro sin vida, éstas últimas en el Estado de México y Puebla.

"La gran mayoría de las personas encontradas con vida pueden haber tenido una desaparición voluntaria, puede ser que en muchos casos sean adolescentes que se salieron de casa, quiero subrayar que también hay muchas mujeres adultas y adolescentes que salen de casa huyendo de una situación de violencia, es decir, que no quieren ser encontradas por las personas que las está buscando", indicó Quintana Osuna.

Además, admitió que México sigue siendo un país de fosas, en donde a la fecha se han localizado 222, con 337 cuerpos y restos óseos, principalmente en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Colima, Tabasco, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Tamaulipas.

"México es un país de fosas, lo vemos todos los días y no hay día que no tengamos información sobre una nueva posible fosa, digo posible porque aún no hay intervención de las fiscalías respectivas", admitió la funcionaria.

En la sede de la Secretaría de Gobernación, Quintana Osuna acusó que desde abril del año pasado no se ha actualizado el RNPED, tampoco, dijo, existe claridad sobre la fuente del dato público de los cuerpos de las personas no identificadas.