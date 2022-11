En 15 días, han sido vistos perros paseando con extremidades humanas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- En las últimas semanas, se han registrado algunos avistamientos de animales callejeros paseando con restos humanos, en estados que son azotados por el crimen organizado, y cuentan con un número elevado en la incidencia delictiva a nivel nacional.

Por el momento, las autoridades no han informado al respecto de nuevos datos en las investigaciones correspondientes, además de que aún se desconoce la identidad de las víctimas después de los avistamientos con los perros.

Primer avistamiento

El primer avistamiento fue registrado en el estado de Guanajuato, en donde se encontró a una jauría devorando el cuerpo de un hombre en la ciudad de Celaya en la colonia Santa María.

Algunos vecinos de la zona encontraron que los canes consumían el dorso y las extremidades de una persona presuntamente de la edad adulta, que se encontraba tirada en la calle, los hechos ocurrieron el 14 de octubre de este año.

Autoridades lograron asegurar el cuerpo tras ahuyentar a 10 perros cerca de los restos humanos, sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y el motivo de su fallecimiento.

Segundo avistamiento

En Zacatecas se captó a un perro que paseaba con una cabeza humana en el hocico, que presuntamente había encontrado en un cajero automático, los hechos ocurrieron en el municipio del Monte de Escobedo.

Las autoridades informaron que en el cajero automático donde estaba la cabeza encontraron un mensaje delictivo escrito en cartulinas mencionando a un grupo delincuencial, así como una mochila. El avistamiento fue detectado el 27 de octubre de este año.

Personal de la Policía Estatal logró recuperar la cabeza 11 horas después en el interior de un corral de una casa habitación en la zona centro del municipio, la cabeza fue trasladada al Servicio Médico Forense para su estudio y poder identificar a la víctima, hasta el momento no han surgido nuevos datos al respecto de la investigación.

Tercer avistamiento

El último avistamiento fue nuevamente en Guanajuato, en la ciudad de Irapuato, donde gracias a que se reportó a un perro con un brazo en el hocico, lograron encontrar 8 fosas clandestinas con 41 bolsas de restos humanos.

Las autoridades informaron sobre el resguardo del inmueble, así cómo las excavaciones realizadas en una finca del fraccionamiento Santa Fe en la calle 1 del 28 de octubre, en dicho lugar encontraron personas descuartizadas en bolsas negras emplayadas y de osamenta.

De acuerdo con los hechos las víctimas tenían un mes de haber perdido la vida, las investigaciones al respecto continúan en proceso, y por el momento no han identificado a ninguna de las víctimas ni se ha reportado nuevos datos con respecto a la situación.

Incidencia delictiva

De acuerdo con el mapa de incidencia delictiva nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de septiembre hubo 180, 493 casos de delitos registrados en el país, con la posibilidad de aumentar en el mes de octubre tras diversos encuentros con el crimen organizado.

Siendo Guanajuato uno de los estados con mayores casos de averiguaciones previas iniciadas reportadas por la Procuraduría de Justicia y la Fiscalía General, con un total de 11 545 incidentes.

En Zacatecas se han registrado ocho ejecutados en menos de once horas, además de tener el número más alto a nivel nacional de las masacres, ejecuciones y policías asesinados, con un total de 45 avistamientos en el mes de septiembre, 26 de ellos en Fresnillo, Guadalupe y Calera, 6 oficiales murieron en un solo día.