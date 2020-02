En 2 años, van 7 maestros cesados en IPN por violencia de género

En los últimos dos años, el Instituto Politécnico Nacional ha cesado a siete profesores por temas relacionados con violencia género, y hay 43 académicos en conciliación y arbitraje por el mismo tema, informó el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez.

"No tenemos profesores detenidos, hay unos cesados, otros en conciliación y arbitraje, y otros casos en estudio, pero en estos últimos no es conveniente dar números", dijo.

Destacó que se respeta su presunción de inocencia, por lo que se están buscando los elementos para sustentar las denuncias.

El titular del IPN comentó que la institución está trabajando para dar mayor certeza a la atención de las víctimas de violencia, por lo que se reorganizaron las instancias internas para resolver problemas de violencia en general, se realizó un protocolo para atender la violencia y se creó una instancia para defender los derechos politécnicos.

"El politécnico tradicionalmente ha tenido una serie de instancias internas para atender el problema de violencia en general, no solamente de género, y cuando hablamos de género, no solamente de mujeres, también hay violencia en la sociedad para hombres".

"Se reorganizó a todas las instancias internas y que estaban un poco desligadas para dar una mejor atención; se publicó el protocolo contra la violencia, aprobado en diciembre pasado, y se creó una instancia que se encarga de coordinar los trabajos de la defensoría de los derechos politécnicos, de la unidad con perspectiva de género, de la oficina del abogado general, de las redes de género que está en cada una de las escuelas del Politécnico, sobre todo intentando dar mayor certeza para la atención de las denuncias", dijo.