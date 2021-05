En 2017, Córdova y Murayama consideraron ilegal entrega de tarjetas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que en los comicios de 2017 el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama consideraron como ilegal el reparto de tarjetas o monederos a cabio de votos.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador mostró una serie de videos con las posiciones en torno al reparto de tarjetas en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

En el primer video Córdova Vianello señalaba: "Si votas por mí y si gano, a ti te voy a dar tal cosa´, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito o si se quiere la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa de dádiva, y consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido, que no podemos permitir de cara a la elección de 2018".

Mientras que Murayama exponía que "a mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva, y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y por supuesto de cara a 2018".

En su resolución final del INE, el Consejo General, tuvo una votación dividida porque sí sancionó la entrega de las tarjetas "Mi Monedero Rosa", "Mi Monedero" y "Mi Tarjeta de Inscripción" de la campaña del entonces candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Riquelme.

Pero no sancionó la tarjeta del "salario rosa" que usó el entonces candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo de Del Mazo (PRI), al considerar que es mera propaganda electoral, por lo que no constituye ninguna falta.

El presidente López Obrador cuestionó que ya cambió la opinión de los consejeros electorales, por lo que confió en que la Fiscalía General de la República, a través de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) siga adelante con las investigaciones.

"Ahora que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso de Nuevo León y en otros casos... salieron a decir los del INE que no era delito, que era un cartón, que no era dinero, pero les voy a dar a conocer, a ver si tienen lo que ayer en las redes se recuperó, de lo que decían antes tanto el presidente del INE como el consejero Murayama".