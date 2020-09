En 2021, 4T se juega continuidad de proyecto

En 2021, en el proceso electoral más grande de la historia de México, estarán en juego 21 mil cargos de elección popular y también si el proyecto de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá continuidad, alertaron especialistas.

Desde hoy y hasta el 6 de junio, cuando se lleven a cabo las elecciones, se realizará el proceso, según el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con lo que ha definido, este será el "más grande en la historia del país". El 6 de junio más de 95 millones de mexicanos, que conforman la lista nominal y que representan 74% de la población del país, tendrán la oportunidad de votar.

Ese día se llevará a cabo una elección concurrente, es decir, se elegirán 15 gubernaturas, así como renovación de la Cámara de Diputados: 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

Habrá elecciones concurrentes en 30 entidades, entre ellas para cambiar mando en las 16 alcaldías en que se divide la Ciudad de México.

Se instalarán aproximadamente 164 mil 550 casillas y se contratarán a más de 48 mil supervisores y capacitadores electorales, quienes visitarán a cerca de 12 millones de personas para contar con más de un millón de funcionarios de casilla.

Expertos consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en la importancia de este proceso, pues habrá nuevas reglas en el marco de la elección concurrente y porque al renovar la Cámara de Diputados, Morena tendrá el reto de conservar su mayoría.

El integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Alberto Aziz Nassif, recordó que en los procesos intermedios de 2003 y 2009, el PAN, que entonces era el partido gobernante, tuvo una disminución en su votación, lo que no ocurrió con el PRI durante el sexenio del expresidente de Enrique Peña Nieto.

En este proceso, dijo, se añaden otros factores que se deben observar, como la victoria contundente de Morena en 2018, que reinstauró el formato de partido dominante.

Señaló que también se suman los factores particulares de cada estado, la fuerza del partido gobernante y el desafío para Morena de crecer en las 15 entidades que competirán.

El respaldo popular que tiene López Obrador no se traduce necesariamente en un apoyo a Morena en los procesos locales, advirtió el especialista. "La lógica [del Presidente] será buscar refrendar su mayoría en el Congreso, porque en el escenario de que llegara a perderla, se vería comprometido su proyecto".

Al respecto, el historiador y analista del CIDE, José Antonio Crespo, explicó que quienes estén de acuerdo con el proyecto de nación de López Obrador votará por Morena para darle la fuerza que requiere y continuar haciendo cambios.

El problema, aseguró el experto, será para quienes no estén de acuerdo, pues en estos momentos los partidos de oposición, como el PRI, PAN, MC y PRD, están fragmentados.

"Si lograran tener la mayoría, sería un freno importante, [pero] si no, va a seguir López Obrador como hasta ahora: con toda la fuerza en el Congreso", dijo.

La investigadora del departamento de Sociología de la UAM especializada en procesos electorales y sistema político, María Eugenia Valdés, explicó que en este tipo de procesos hay tensión y pasiones, pues quien tiene el poder intenta retenerlo y quien lo busca querrá quitárselo.

"Lo que está en juego es la Cuarta Transformación, por eso está interviniendo tanto el Presidente, y la oposición está tan desesperada y tan débil", subrayó.

Para Ricardo Alvarado, del CIDE, lo que está en riesgo es la pluralidad y que no haya una plataforma que pueda enfrentar a Morena: "Si pierde la mayoría en la Cámara [Baja], se perderá el presupuesto y la capacidad de sacar reformas. Se activaría un contrapeso para el Presidente y éste será el preámbulo para definir si sirve o no el proyecto".