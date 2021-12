En 2024 "Morena se tiene que ir": Anaya

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya aseguró que, en 2024, Morena tiene que irse, pues las promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, son innumerables.

A través de un nuevo video, dijo que la principal falla de este gobierno ha sido la atención a la salud, pues "han muerto más de seiscientas mil personas por la ineptitud del presidente y de López-Gatell".

Recordó que el "escenario catastrófico", según el propio gobierno, era llegar a 60 mil, sin embargo, hoy la cifra es 10 veces mayor; "este desastre no es casualidad".

En cuanto al problema de la inseguridad, Anaya lamentó que el ejecutivo mantenga su "fallida" fórmula de "abrazos, no balazos".

"A pesar de los 100 mil asesinatos acumulados en solo 3 años de su gobierno. O sea, persigue opositores y a los delincuentes los felicita, porque dice que se portan bien", recriminó.

El político panista, enlistó también la lucha contra la corrupción, y aseguró que se trata de otra promesa incumplida.

"¿Cómo que ya no hay corrupción arriba? ¿Y sus hermanos recibiendo dinero en efectivo, los contratos de su prima, las casas de Bartlett y de Irma Eréndira?", cuestionó.

En materia económica, Anaya advirtió que la gasolina no cuesta 10 pesos, como lo prometió López Obrador.

"En cambio hoy cuesta más de 20. Y a pesar de que dijo que no aumentaría la deuda pública, según datos oficiales, ha aumentado muchísimo: 24 por ciento. Todo está subiendo de precio. La economía está fuera de control", insistió.

Finalmente, dijo que lo más grave que ha hecho López Obrador es dividir a los mexicanos, "cuando lo que México necesita es que todos sumemos, que trabajemos juntos, por lo que la conclusión es clara: en 2024 Morena se tiene que ir. Así podremos reconstruir nuestro país y lo vamos a regresar al sitio que merece".