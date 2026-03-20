En 2025 hubo 87 elementos caídos

Xalapa, Ver.- Las Fuerzas Armadas, navales y de la Guardia Nacional —desplegadas en el combate contra las estructuras de la delincuencia organizada— han pagado un alto costo humano: durante 2025, 87 de sus elementos cayeron en cumplimiento del deber.

Los fallecimientos se han registrado en una variedad de escenarios de alto riesgo: ataques con armas de fuego, detonación de explosivos improvisados, accidentes aéreos, incidentes en saltos de paracaídas, accidentes automovilísticos e incluso ahogamientos.

Sinaloa, Michoacán y Chihuahua encabezan la lista de entidades con el mayor número de bajas entre efectivos castrenses y navales, con un total de 40.

Los integrantes del Ejército han asumido el peso principal de las operaciones desplegadas en el territorio nacional y, por ende, sus filas han sufrido las mayores bajas en 2025: 68 de sus efectivos murieron, según informes oficiales obtenidos por El Universal a través de transparencia.

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En 26 casos, los elementos murieron por arma de fuego en distintos puntos del país, y siete bajas más se produjeron por la detonación de artefactos explosivos improvisados, todos en el estado de Michoacán.

En el marco de operaciones de seguridad y combate al narcotráfico, 27 efectivos murieron en accidentes automovilísticos. A estas pérdidas se suman otros decesos por ahogamiento, accidentes aéreos —dos de ellos—, incidentes durante saltos de paracaídas y atropellamientos, reflejando los múltiples riesgos que enfrentan las fuerzas en el terreno.

La Guardia Nacional, institución de carácter militar integrada al dispositivo de combate contra el crimen organizado, ha pagado su cuota de sangre: 12 de sus agentes cayeron el año pasado durante operaciones en distintas regiones del país, documentó la organización civil Causa en Común.

El golpe más severo para esta corporación ocurrió el 22 de febrero pasado, cuando 25 de sus integrantes murieron durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

Las fuerzas navales adscritas a la Secretaría de Marina-Armada de México también han sufrido bajas: siete de sus efectivos perdieron la vida durante 2025 en actos de servicio y operaciones dirigidas contra las estructuras del crimen organizado, de acuerdo con el informe de transparencia.