En 24 horas, registran 10 muertos por coronavirus en Puebla

En las últimas 24 horas, diez personas murieron a consecuencia del Covid-19 en territorio poblano, lo que fue considerado por autoridades estatales como "una mala mañana".

El secretario de Salud del Gobierno estatal, Jorge Humberto Uribe, informó que las personas fallecidas de las últimas horas por coronavirus vivían en los municipios de Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, Zacapoaxtla, Domingo Arenas, Puebla, Acajete y Amozoc.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal expuso que con estos diez decesos suman 124 defunciones por el coronavirus.

Los fallecimientos se han registrado en 24 municipios, pero la zona metropolitana de la ciudad de Puebla ocupa el primer lugar con 64 decesos.

A la par, en un solo día fueron confirmados 38 nuevos casos de covid, con lo cual suman 604 positivos.

"Se subió la cresta y eso es muy preocupante", afirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Llamó nuevamente a los poblanos a disciplinares más con las medidas de higiene y de sana distancia para evitar que la pandemia crezca en territorio poblano.

Denunció que hay un aumento de más del 20 por ciento en la movilidad ciudadana, por lo que exigió no confiarse.

"No pongamos condición social de confianza, no nos podemos confiar (...) es una mala mañana", afirmó y garantizó los servicios de salud gratuitos a cualquier persona afectada por el virus.