En Aguascalientes la GN no se ve ni ha dado resultados: gobernador

El gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que la Guardia Nacional (GN) no se ve ni ha dado resultados en Aguascalientes, por lo que pugnó para que la corporación federal cumpla su función en el combate al narcotráfico, además aclaró que aquí no se quiere una "policía" espectadora.

A dos meses del arribo de la GN a la entidad, destacó la importancia de blindar las zonas limítrofes de Aguascalientes con Zacatecas y Jalisco de la delincuencia organizada.

Dijo que espera ver a la Guardia Nacional ya con un operativo importante, con el objetivo para el que fue creada, que es combate a los cárteles.

"Una policía (Guardia Nacional) que nada más va a estar de espectadora, pues no queremos. La verdad es que nosotros y la Policía Estatal ha sacado la casta y ha hecho detenciones importantes, decomisos importantes; yo espero que ya la Guardia también tenga esos resultados, no olvidemos que en el tema del narcotráfico nosotros apoyamos a la federación y la federación debe de encabezar".

Este martes el gobernador inauguró el primer bachillerato militarizado "Escuadrón Lanceros de Aguascalientes" en la antigua escuela primaria del fraccionamiento José López Portillo, con una matrícula de 75 alumnos, que constituyen la primera generación, en compañía del General Carlos Francisco del Socorro Espadas Ceballos, comandante de la Catorceava Zona Militar.

Orozco Sandoval hizo alusión al primer informe del presidente Andrés Manuel López en el tema de seguridad, en el que, dijo, el mismo mandatario federal reconoció que quedó a deber; dijo que la Policía Estatal es la única que ha trabajado en detenciones y decomisos importantes, que nada tienen que ver con la Policía Municipal ni con la GN.

"Él dijo que nos quedaba a deber en seguridad, se le acepta y se le reconoce su sinceridad, pero la Guardia no se ve, la verdad"

"Si la Guardia viene a hacer presencia en algún evento o hacer presencia en calles y que su función principal, entendamos que es la Policía Federal, que es la policía del país, que tiene en la Constitución sus objetivos muy bien definidos, que es el tema del combate al narcotráfico, a los cárteles, y no se va a ver en ese rubro, entonces no sé qué hace. Una policía que nomás va a estar de espectadora, no queremos".

Martín Orozco dijo que espera ver ya a la Guardia, porque (el presidente) presumió números que tampoco coinciden; "o sea otros datos, otros datos, (de) que se tiene equis número de (elementos)... y platicándolo con los gobernadores de Acción Nacional vemos que los números tampoco coinciden de los elementos de la Guardia".

Expresó su interés de ver a la GN enfocada a los estados en delitos federales. Comentó que el gobernador de Tamaulipas le ha comentado que la Guardia Nacional no está haciendo un trabajo en ayudar en la lucha contra la delincuencia organizada, cuando esa es su función.

Luego del hallazgo de un joven asesinado a balazos al sur de la ciudad de Aguascalientes con una cartulina, el comandante de la Catorceava Zona Militar aseguró que en el territorio no hay guerra entre bandas.

"Yo no veo guerra de bandas ni nada de eso, son problemas entre vendedores de drogas y consumidores, no veo otra cosa aquí; no he visto yo que estén así como en otros estados", aseveró el General Espadas.