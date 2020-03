En AICM, pocas restricciones

Ciudad de México.- A pesar de ser la terminal aérea con el mayor índice de conectividad en América Latina, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no está aplicando ninguna medida extraordinaria para restringir la entrada de pasajeros internacionales para contener el coronavirus.

Los aeropuertos de El Salvador, Colombia, Chile y Perú, ponen en cuarentena o prohíben la entrada de pasajeros provenientes de España o Italia para prevenir el contagio del virus, informó Luis Felipe de Oliveira, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

De Oliveira detalló que en El Salvador no aceptan el ingreso de pasajeros de España e Italia, pueden transbordar en el aeropuerto, pero no se pueden quedar en el país. Colombia no está aceptando pasajeros de China, España, Francia e Italia si no estuvieron por lo menos dos semanas en cuarentena antes de llegar a territorio de ese país y se aplican encuestas a bordo de vuelos internacionales para identificar a personas que pudieran ser un riesgo de contagio.

En Chile, los pasajeros que lleguen de España e Italia tendrán que estar 14 días en cuarentena bajo vigilancia. En tanto, en el AICM únicamente se hacen revisiones mediante cámaras térmicas a los pasajeros de vuelos internacionales.

Y en caso de que alguna aerolínea identifique a un pasajero con síntomas sospechosos como fiebre o vómito, le notifican a la Secretaría de Salud y es la autoridad sanitaria la que decide si se traslada al hospital al pasajero o se le deja transitar libremente, explicó Santiago Argüero, gerente de Comunicación Social del AICM.