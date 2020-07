En alto riesgo por Covid, 62 mil habitantes de CDMX

La titular de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que cerca de 62 mil capitalinos, con alguna enfermedad crónica, en caso de tener Covid-19 se encuentran en riesgo, ya que muchos abandonaron sus tratamientos médicos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que las brigadas de Salud en tu Casa realizan el censo nominal de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, para identificar a las que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes y cardiovasculares.

"Tenemos un censo de 62 mil personas identificadas en los centros de salud que tienen ficha de que son personas diagnosticadas. Algunas de ellas están controladas y otras no, porque abandonaron sus tratamientos, no acuden a sus citas y no hay seguimiento intensivo de su padecimiento", expuso.

Lo anterior forma parte del programa de detección y resguardo de casos Covid-19 y sus contactos, del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, cuyo objetivo es ubicar a personas con comorbilidades, donde participan las brigadas de Protección Ciudadana, así como personal de Salud en Tu Casa y centros de salud de las jurisdicciones de la Sedesa en las 16 alcaldías.

"Es un programa general que corresponde a la estrategia de pasar de aislar a toda la población a la semaforización epidemiológica, en la que interesa fortalecer acciones en grupos vulnerables de colonias y barrios que tienen más casos activos y las personas que pueden tener cuadros graves", mencionó.

Detalló que los médicos están realizando entre cinco y ocho visitas a domicilio al día, mientras que 117 centros de salud atienden a 250 personas en promedio.

Casos, a la baja. La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbuam, afirmó que el número de contagios por Covid-19 han comenzado a disminuir en la Ciudad, aunque reiteró que "no hay que bajar la guardia y debemos continuar con las medidas preventivas sanitarias".

Con gráficas, la mandataria reveló que en las últimas 24 horas la capital reportó 552 casos confirmados, de un total de 52 mil 210 acumulados; 52 activos, de 4 mil 058; 777 sospechosos, de 10 mil 593, y 42 defunciones, de 6 mil 997.

Además, comentó que la ocupación hospitalaria "bajó a 2 mil 718 internados y 884 [que además están] intubados", por lo que existe 42% de disponibilidad de hospitalización general; 54.2% de camas libres o con ventilador, y médicos especialistas; es decir, mil 48 camas disponibles en la capital del país.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo mostró preocupación de que al analizar la situación por alcaldías, Xochimilco se mantiene al frente con el mayor número de contagios, dado que en su territorio están asentados tres pueblos entre los 10 primeros lugares (San Gregorio Atlapulco, San José Zacatepec y Santa Cruz Acalpixco), seguida de Coyocacán [Pedregal Santo Domingo y San Francisco Culhuacán).

Comentó que todo está listo para que esté miércoles reabran las tiendas departamentales y centros comerciales, para lo cual habrá nuevas medidas, a fin de evitar contagios del coronavirus.

Aclaró que al continuar en el semáforo naranja, estos negocios tendrán horario de 11:00 a 17:00 horas, excepto farmacias, bancos, restaurantes y supermercados, entre otros locales, que ya operan con un horario específico.

A su vez, José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), recordó que, de acuerdo con el programa, las tiendas departamentales ubicadas en el Centro Histórico deberán operar con el esquema de pares y nones, como los demás negocios.

Precisó que las personas sólo podrán permanecer en las tiendas departamentales un máximo de 40 minutos, mientras que en los centros comerciales el tiempo es de hasta una hora.

Aclaró que no habrá a disposición del cliente productos de prueba (cosméticos, perfumes y similares, ni probadores de ropa). Se colocará un filtro sanitario en el acceso a la tienda, donde verificarán el uso de cubrebocas y tomarán la temperatura corporal.