En breve se le pondrá nombre a "estorbos" que promueven campaña de desprestigio: Bartlett

El director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que hay una campaña de desprestigio en su contra por la lucha que lleva contra la corrupción en las compras de la Comisión que al año representan un presupuesto de más de 250 mil millones de pesos.

"Decía un viejo político mexicano con el que trabajé hace mucho cuando aparecían campañas de este tipo: ¡A ver!, como decía Sherlock Homes ¿a quién beneficia el crimen? ¿a quién beneficia que yo sea acusado y tratado de quitar de prestigio y autoridad moral? Pudiera ser que no quieren que se controle los 250 mil millones de pesos año por instrucciones del Presidente que vamos a controlar y que tengo resistencias de todo mundo", señaló.

En entrevista, tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para supervisar el programa de llevar internet a las comunidades más lejanas, Bartlett aseguró que en breve le pondrá nombre a esos "estorbos".

Sobre la investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública por presuntos bienes y empresas que revelaron los periodistas Carlos Loret de Mola y Areli Quintero, en EL UNIVERSAL, Bartlett rechazó que haya cometido algún acto de corrupción o que haya caído en conflicto de interés.

"No hay una sola propiedad mía que no esté declarada formalmente conforme lo establece la ley y ningún conflicto de interés. Mi patrimonio y lo que lo estructura esta presentado desde hace muchos años y la evaluación del mismo se puede checar porque es público".

Bartlett Díaz aseguró que se siente totalmente respaldado por su vida pública y sus declaraciones públicas presentadas durante toda la vida.