En caso Ayotzinapa, SFP hará investigación de miembros del Ejército

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reveló que "en un hecho inédito", la dependencia a su cargo inició una indagatoria y acciones contra integrantes del Ejército Mexicano, quienes estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa.

"En un hecho inédito, hemos emprendido acciones en contra de algunos miembros de las de las fuerzas armadas que tuvieron participación en este ominoso caso de Ayotzinapa", declaró durante el foro "Reflexiones a diez años de las Reformas Constitucionales en materia de amparo y Derechos Humanos".

Autoridades de la dependencia explicaron a EL UNIVERSAL que no es posible dar más detalles del caso por el respeto al debido proceso, pero se prevé que los alcances de la indagatoria puedan concluir en separaciones del cargo, inhabilitaciones, responsabilidades administrativas, e incluso, denuncias penales.

En el acto, Sandoval Ballesteros destacó las acciones de la dependencia para garantizar la protección a los derechos humanos, como lo son la creación de protocolos para proteger la dignidad humana, garantizar la igualdad de género, así como para combatir la corrupción.

"La corrupción fue por muchos años lo que permitió la violación a los derechos humanos, fue caldo de cultivo para que ocurrieran tragedias terribles de nuestra historia contemporánea como la de la guardería ABC y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa", aseveró.

En esa materia, insistió: "Estamos muy orgulloso de lo que logramos en este caso emblemático de abusos de los derechos fundamentales en el caso Ayotzinapa, estamos por anunciar logros muy importantes, la historia y la sociedad nos está exigiendo dar resultados en esta dirección, cerrar filas, estás praxis de justicia en los casos de Derechos Humanos y llegó la hora de abordar la responsabilidad del Estado ante violaciones de Derechos Humanos".

En el foro, también participó Carmen Moreno Toscano, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, quien calificó como preocupante que a 10 años de aprobada la reforma en materia de derechos humanos, muchas mujeres no los conozcan, por lo que pidió a los legisladores mexicanos aprobar reformas para revertir esa realidad.

"Las mujeres de las poblaciones originarias no conocen cuáles son sus derechos en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, de herencias, de una serie de temas que son muy preocupantes, que quizás nosotros que somos de un ambiente urbano, aunque vengamos de distintos lugares, creo que nosotros estamos manejándonos en otro nivel, yo tengo en mi memoria siempre presente las preguntas de los pueblos originarios cuando daba alguna conferencia. 'Si yo no puedo escoger a mi marido o si puedo estudiar o no', me decían", expuso.

Carmen Moreno también señaló que le preocupa la venta de niñas y solicitó a los integrantes del Poder Judicial que piensen cómo se pueden hacer valer los tratados internacionales o las leyes en esta materia.

En su oportunidad, Raúl Plascencia, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reconoció que falta mucho por hacer, "por lo que en la próxima década se deberá trabajar en el fortalecimiento de las instituciones, capacitación, y un sistema de evaluación de lo que se está haciendo".

--Derechos Humanos se deben anteponer a mayorías calificadas: Ignacio Mier

El foro fue conducido por la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, y también participó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier (Morena).

El también coordinador de la bancada morenista llamó a todas las fuerzas políticas a que aún en el disenso, haya consenso sobre todo en los temas de derechos humanos, aún sin haber mayorías calificadas, pues muchas veces por posiciones políticas no se apoyan estas causas, y ejemplificó los derechos de las comunidades LGBTTTQIA o el de las mujeres a interrumpir el embarazo.

"Al hacer este comentario de las posiciones ideológicas y el choque con los derechos humanos me lleva a compartirles a ustedes que una posición política implica una posición ideológica y el legislador en tanto, representante de la República y que tiene la representación popular, debemos de diferenciar en el disenso el consenso, porque los DH, sostengo, aún si no hay mayorías calificadas, debe de ponerse en el interés de la discusión y del debate que los derechos humanos es el único campo en el que el consenso es necesario, absoluto y obligatorio para todo aquel que tiene el honor y responsabilidad de la representación popular", dijo el legislador poblano.

Al mencionar muchas de las reformas aprobadas en la actual Legislatura en materia de derechos humanos, pidió a los próximos legisladores priorizar el carácter humanitario, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.