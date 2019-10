"En caso de actos vandálicos en marcha, sí habrá detenidos", advierte Jesús Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, dijo que en caso de haber hechos violentos durante la marcha del 2 de octubre, sí habrá detenciones, pero sin abuso policial.

"Bueno, si hay situaciones de violencia tendrá que haber detenidos, pero insisto, el enfoque es evitar que se den esas situaciones, hay varias técnicas y tácticas para hacerlo y para eso es lo que nos estamos preparando.

"Tengo la instrucción prioritaria de la jefa de Gobierno de evitar el abuso policial, de evitar violaciones a los derechos humanos", dijo el titular de la policía capitalina.

Al ser consultado sobre el dispositivo de seguridad para la marcha por el aniversario de la matanza de estudiante en 1968, comentó que mañana se dará a conocer el número de elementos que participarán, el cual será independiente del cinturón de paz que se realizará para protección de los manifestantes.

"Se pretende acompañar a la marcha, no provocar de ninguna manera, conmemorar, y dar esa seriedad de que es un cinturón de paz. Más bien, estaremos pendientes de grupos que no tienen la intención de conmemorar, que tienen otras intenciones, nosotros tendremos que estar pendientes de actos de vandalismo", aseguró el funcionario.

En este sentido, Orta Martínez refirió que tienen identificados personajes que han participado en las más recientes manifestaciones, a quienes encapsularán, aunque, precisó, que se analizan los escenarios que se susciten.

Participarán 12 mil funcionarios en marcha

Durante la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la represión del movimiento estudiantil de 1968, participarán 12 mil servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Serán alrededor de 12 (mil funcionarios) los estamos invitando a participar en este tema, que es muy importante para la Ciudad. Ellos están deseosos de participar, es una actividad voluntaria y son de distintas secretarías de la Ciudad, inclusive invitamos a algunos alcaldes también que nos acompañarán", comentó.

Indicó que este cinturón de paz, donde además de funcionarios también participarán ciudadanos y ayudarán a resguardar la movilización, habrá presencia policial, pero estarán alejados de la manifestación por cualquier asunto que se pueda presentar.

La mandataria capitalina detalló que estas personas estarán vestidas y aseguró que serán sólo de contención y acompañamiento; en cuanto a las autoridades, estarán vigilando lo que está ocurriendo y que no haya abuso policial.

La jefa de Gobierno realizó un llamado para que la movilización que conmemora lo que ocurrió hace 51 años se realice de manera pacífica.

Recordó que a su llegada, una de las demandas del movimiento estudiantil fue que desapareciera el cuerpo de granaderos y lo que significa es que la policía capitalina está para proteger a la ciudadanía y no para reprimir.

"Hemos estado en comunicación con distintos grupos organizadores, desde su perspectiva pedirán que se lleve a cabo una manifestación pacífica.

"También estamos en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien tiene sus propios protocolos, hicimos un llamado de coordinación, no habrá represión, pero tampoco hay que ser permisivos de agresión que se pueda presentar el día de mañana, para eso queremos que esté presente la Comisión", dijo.

La presidenta del organismo, Nashieli Ramírez, explicó que participarán como observadores, tal y como lo mencionan los estándares de la ONU, con dos ombudsmovil y seis equipos; sin embargo, también van a estar acompañando el cinturón de paz alrededor de 25 personas, haciendo procesos de detección de riesgo y de mediación, si así se requiere.

"Nosotros coincidimos con la postura del Gobierno de la Ciudad en torno a que no podemos en una marcha que es para conmemorar la represión, de que nunca más se repita, el tener de bote pronto posiciones que se acerquen a eso, y por lo tanto consideramos que este es un proceso además de aprendizaje", dijo.