En casos de corrupción, no se tapará nada, sostiene López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha solicitado información sobre otros servidores públicos del pasado gobierno federal que hayan incurrido en actos ilícitos o de corrupción, pero afirmó que en todo caso, no se tapará nada.

Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, tiene la instrucción de proporcionar la información que requieran las autoridades nacionales y extranjeras sobre el manejo de dinero, y "la instrucción es que no se tape nada, yo no quiero ser un presidente rehén de nadie".

Luego de la comparencia de Rosario Robles ante autoridades judiciales por actos ilícitos en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo federal señaló que él nunca guardaría en el cajón un expediente o información sobre algo irregular que le muestre un servidor público porque éste "no me respetaría".

En su conferencia de prensa matutina desde esta entidad, el mandatario sostuvo que en caso de existir otros expedientes, se procedería conforme a Derecho porque "no voy a ser tapadera de nadie".

"No estoy por las venganzas, no es mi fuerte, justicia no venganza, y tampoco por los linchamientos mediáticos, se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no hay que adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar", expresó.

López Obrador pidió a la ciudadanía y a las autoridades cuidar y respetar la dignidad de las personas, y destacó el hecho de que no se haya conformado un grupo reaccionario como sucedió en otras etapas históricas del país, como el movimiento de Independencia.

Manifestó que "los opositores, los adversarios, que no nuestros enemigos", se han portado muy bien, porque han sido opositores en medios, en las redes, donde lo más que hacen es inventarle que come "longaniza de calidad, pero eso no pasa a mayores".

"No me gusta la moronga azul, los que se creen de sangre azul, la aristocracia de la moronga azul, esos no me caen bien pero todos somos mexicanos", puntualizó.