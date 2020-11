En CDMX, saturados 19 de 44 hospitales Covid

Ante el incremento en las hospitalizaciones por coronavirus en la Ciudad de México, 19 de los 44 hospitales públicos, locales y federales destinados para atender a contagiados por esta enfermedad se encuentran saturados, es decir, están por arriba de 80% de su capacidad, de acuerdo con datos del portal Covid-19.

Entre ellos figuran el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Secretaría de Salud federal, el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, en Iztapalapa, que depende del Gobierno capitalino. A principios de octubre se comenzó a reportar un incremento en las hospitalizaciones, por lo que en este mes el Gobierno de la Ciudad de México decretó nuevas restricciones, principalmente en comercios, con la disminución de horarios e implementó las pruebas de antígeno para detectar casos positivos más rápido y de esta forma aislar a las personas.

De acuerdo con información del portal Covid-19, hasta el 24 de noviembre se registraron 3 mil 177 hospitalizaciones en la Ciudad de México, de las cuales 2 mil 312 son generales y 865 se encuentran en terapia intensiva. En promedio, en los 44 hospitales la ocupación es de 49%. El 30% de las internamientos corresponden a pacientes foráneos, de éstos, 29% son del Estado de México y 1% de otras entidades.

En ese sentido, el nivel de hospitalizaciones en la capital actualmente se compara con los que se registraron a finales de abril y principios de mayo, cuando se declaró la fase 3 de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, el 29 de abril eran 3 mil 37, y el 1 de mayo, 3 mil 150. De acuerdo con el portal de Covid-19 de la Ciudad de México, los nosocomios en rojo o saturados pertenecientes a la Secretaría de Salud capitalina son: Hospital General Ajusco Medio, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y ospital General Dr. Rubén Leñero.

En tanto los que pertenecen a la Secretaría de Salud federal son: Hospital Juárez de México, Dr. Eduardo Liceaga, Dr. Manuel Gea González, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, así como el INER Ismael Cosío y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Las unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que están saturados son: Hospital General Tacuba, Hospital Regional 1 de Octubre, Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, Centro Médico 20 de Noviembre, Adolfo López Mateos, Ignacio Zaragoza, José María Morelos y Pavón y Dr. Darío Fernández Fierro. Además el Centro Médico Naval, de la Secretaría de Marina, y el Hospital Central Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar de que el Hospital General Dr. Rubén Leñero se encuentra a su máxima capacidad para recibir pacientes con Covid-19, EL UNIVERSAL recorrió las inmediaciones de esta unidad médica; sin embargo, se pudieron observar pocos familiares de los pacientes que permanecen hospitalizados en este lugar.

"Sólo puedes visitar a los pacientes 15 minutos al día y nos recomiendan irnos a nuestras casas y ellos nos marcan. No he visto saturado desde mi perspectiva el hospital, eso sí, son pocos los que ingresan", comentó un hombre de 30 años, quien no quiso revelar su identidad, y que estaba afuera del hospital. Alrededor de las 10:30 horas había no más de 15 personas al exterior, todos de ellos con cubrebocas; en la salida de urgencias había una carroza fúnebre en la espera de recibir un cuerpo, pero la calle Salvador Díaz Mirón se encontraba casi vacía.