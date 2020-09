En Chiapas, maestro lleva internet gratuito a estudiantes en su combi

Esta es la segunda semana que la "Combiteca" recorre los barrios de esta localidad fronteriza con Guatemala, para brindar el servicio de internet gratuito a estudiantes de todos los niveles, que en esta pandemia no cuentan con el servicio en sus hogares para tomar las clases en línea o hacer las tareas.

La semana pasada, el maestro de educación física, Fray Antonio Alfaro, llevó por primera vez el servicio de internet a estudiantes del parque del barrio de San Sebastián y el éxito fue rotundo, ya que se reunieron entre 8 y 10 estudiantes al día de universidad, preparatoria, secundaria y primaria. Esta semana el servicio se extendió al barrio de la Cruz Grande, uno de los más grandes con que cuentan Comitán, pero donde cientos de niños y jóvenes no cuentan con el servicio de internet en sus hogares.

David Álvarez Mondragón, quien fue el encargado de configurar la red 4G de Telcel de 10 megas para que la señal pueda ser captada hasta unos 100 metros de distancia, explicó que la iniciativa surgió cuando Fray Antonio Alfaro se dio cuenta que en esta pandemia, decenas de niños y jóvenes no cuentan con el servicio de internet en sus hogares. Fue entonces que hace 15 días, Fray Antonio Alfaro decidió usar un Volkswagen tipo combi de su propiedad, a la que le llama la "Combiteca", para transportar la antena y la computadora y salir a los barrios para brindar el servicio de internet gratuito.

El empresario Roberto Aguilar no cobró un solo peso para rotular el vehículo con el nombre de "Combiteca". Solo así cuajó la iniciativa para llevar el servicio de internet gratuito a los barrios marginados de Comitán. "Nuestro objetivo es llevar la educación y aprendizaje a los alumnos que más lo necesiten", explicó Álvarez Mondragón, quien dijo que el mecanismo es que sean los presidentes de barrios o colonias o escuelas que no tienen el servicio de internet les llamen por teléfono o manden un mensaje de texto "y así se acerquen con nosotros" para llevarles el servicio. Agregó que en estos tiempos de la pandemia, el internet "no es un lujo, sino un necesidad". Por ahora los grupos de estudiantes que se han organizado llaman a Fray Antonio Alfaro, para pedirle el servicio en determinado barrio, pero al llegar se habilita un espacio en una de las casas, ya sea en un patio, corredor o garaje, con las medidas necesarias de la sana distancia, para que los estudiantes puedan tomar clases, enviar la tarea o hacerla.

Álvarez Mondragón con estudios de informática, tiene el trabajo de administrar los 10 megas que contrataron a Telcel, dio a conocer, que tienen la meta de extender el servicio a comunidades rurales donde hay niños y jóvenes que en esta pandemia no pueden tomar sus clases en línea o hacer la tarea por falta de internet. Para esto se requiere contratar el servicio de internet satelital o del denominado punto a punto, éste último que puede ser enviado desde una central, hasta una distancia de 80 kilómetros, donde Telcel no puede llegar. Pero por ahora, en Comitán no se dan

abasto, ya que hay colonias y barrios donde decenas de niños y jóvenes no cuentan con el servicio de internet.