En Coahuila, 35 médicos contagiados

SALTILLO, Coah.- De las 191 personas que han dado positivo a coronavirus (Covid-19) en Coahuila, 77 (40%) es personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monclova y Piedras Negras.

De los 77 casos, 35 son médicos; 33 son del área de enfermería y otros nueve son camilleros y personal de intendencia, entre otros, confirmó ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Dijo que 59 contagios son del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova, considerado epicentro de la epidemia en Coahuila. Otros 13 son del Hospital General de Zona No. 11, de Piedras Negras. No se precisó a qué centros de salud pertenecen los otros cinco casos.

El pasado viernes 3 de abril, el Seguro Social informó que en el HGZ No. 11, en Piedras Negras, se reforzó la vigilancia epidemiológica porque un enfermero dio positivo a Covid-19, por lo que se puso en cuarentena al afectado y a varios de sus compañeros. Asimismo, se desinfectó el hospital para evitar la propagación del coronavirus.

El gobernador agregó que cerraron todos los albergues de migrantes en las zonas fronterizas de Acuña y Piedras Negras. También mencionó que han restringido el paso a personas que iban de compras a Eagle Pass y Del Río, Texas, Estados Unidos, y viceversa.