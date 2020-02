En Coahuila, un hombre mata "a batazos" a su mujer y mantiene cadáver casi un mes

En la colonia Las Flores de la ciudad de Monclova, Ramón, de 60 años de edad, mató "a batazos" a su mujer, María del Rosario, de 63 años de edad, a quien le destrozó la cabeza y vivió con el cadáver en la recámara de su casa durante casi un mes. La policía descubrió el crimen gracias a que los vecinos reportaron que la vivienda despedía olores fétidos y en el ropero de la recámara se encontró a la difunta en estado de descomposición, con traumatismo craneoencefálico.

El sujeto, quien podría enfrentar cargos por el delito de Feminicidio confesó que la había matado y dijo después que mantuvo el cuerpo rociándolo con cloro y vinagre, envuelto en una cobija y bolsas de plástico. Oficiales de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudieron al domicilio ubicado en la calle 17 de septiembre no. 1107 de la colonia las Flores. Cuando llegaron ya se encontraban agentes de la Policía Municipal, quienes arrestaron al homicida.

El detenido dijo que discutió con su pareja sentimental por eso agarró un bate de béisbol y le pegó "como cuatro veces" en la cabeza, ella cayó al suelo y ya no se movió. Cuando vio que no tenía signos vitales decidió envolverla en un cobertor y luego meterla en bolsas de plástico negras y comenzó a ponerle cloro y vinagre para que se conservara. Así la mantuvo varias semanas, pues esperaba el momento oportuno para deshacerse del cuerpo, pensó en irla a tirar o enterrarla en el monte; confiaba en que no iban a descubrirlo. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó además que Ramón traía consigo drogas y fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) por el delito de posesión de narcóticos.