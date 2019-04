En comisiones del Senado, avalan Reforma Educativa

Pese a las críticas de avalar la Reforma Educativa por la vía rápida, Morena con el apoyo de MC y PRD la avaló en comisiones del Senado.

El PAN anunció su voto en contra por no definir los órganos que evaluarán al magisterio; en tanto que el PRI, en voz de Claudia Ruiz Massieu, adelantó que en comisiones votará en abstención, pero que una vez que se lleve al pleno, sus legisladores darán su voto por conciencia.

La senadora Beatriz Paredes, lamentó que la discusión de la Reforma se haga "fast track", para que cumpla con los procesos legislativos antes de que concluya el periodo; y comentó, que es momento de dejar atrás cuál reforma es más buena o mala, si la del 2013 o la actual que impulsa Morena.

"Debemos reivindicar el papel de la educación pública en función de la sociedad. Lamento que nos hayamos encallado en una discusión en donde parecía que queríamos demostrar es que una reforma era mala y la otra era buena, eso minimiza y ofende la capacidad de construcción. Sí seguimos con apologéticos del presente, y oscurecedores del pasado, el debate nacional a una polarización absurda", expresó.

Por el PAN, la senadora Minerva Ramos, dijo que si bien en su bancada reconocen la inclusión que hicieron en temas como la educación inicial, superior, especial, pluricultural, plurilingüe, con enfoque de derechos en igualdad, la rectoría del Estado en materia educativa, acceso a los beneficios de los ciencia y tecnología, y la no intervención del Presidente para la integración de los órganos de gobierno, a propuesta de su partido, PRD, PRI y MC, su voto será en contra por haber cedido a los "chantajes" del magisterio.

"Sería ideal no incluir el artículo 16 transitorio, porque abre la puerta a vicios del pasado como la compra y venta de plazas; el párrafo ocho de la minuta, el hecho de mandar a las leyes secundarias las definiciones de los procesos de selección a los que concurran los aspirantes con el riesgo político de diluir en la Constitución los procesos por no requerir mayoría calificada, y lamentar que por el chantaje que de último momento la CNTE irrumpió en el acuerdo que llevaba buen paso, Acción Nacional votará en contra", sostuvo.

El senador Félix Salgado Macedonio (Morena), comentó que coincide en que la reforma educativa debió de haberse discutido con más tiempo, pero que debido la urgencia se votará sin un análisis profundo, sobre todo, cuando hay un aparato educativo "robusto".

"La reforma en lo general es generosa, pero hay temas como la infraestructura, tenemos cosas que hay que trabajar con los maestros, con los padres, porque no se entiende quién del Estado se hará cargo de la educación, si el municipio, el estatal o el federal. Tenemos que ver un sistema educativo federal, como el tema de los recursos, pues como el gobierno de Michoacán que ya no quiere ver el tema de los salarios, pero entonces los estados se van a desentender, y el recursos multimillonarios ya no llegaría a los estados, sino lo vería la federación", agregó.

Las comisiones que aprobaron el dictamen enviado por la Cámara de Diputados fueron Educación, Estudios Legislativos Segunda y Puntos Constitucionales.