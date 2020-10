"En covid, nos alineamos al gobierno federal", dice Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, considera que en la actual crisis por el Covid su estado ha establecido comunicación educada y correcta con la Federación. "Hemos establecido nuestro mecanismo de comunicación con el gobierno federal. Estamos alineados con el gobierno federal, con la Secretaría de Salud y hacemos nuestro trabajo".

Con la apertura del turismo en su entidad, pide no bajar la guardia, sobre todo a los jóvenes que visitan las playas y sitios turísticos, pues deben tener muy claro que tienen que colaborar con medidas como uso de cubrebocas y mantener sana distancia para enfrentar la pandemia.

A propósito de su Quinto Informe de Gobierno, rendido virtualmente ante el Congreso de Guerrero, sostiene que a diferencia de hace cinco años, cuando asumió el gobierno en situaciones complejas, hoy en ese estado hay gobernabilidad. Pone como ejemplo la seguridad, pues de ocupar el primer lugar en los indicadores delictivos la entidad está ahora en el noveno o décimo sitio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Astudillo Flores se dice respetuoso de sus compañeros gobernadores que han optado por salir de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para agruparse en la Alianza Federalista, pero afirma que la posibilidad de contar con más recursos económicos es un tema que comparten todos los estados.

¿Cómo le fue en esta nueva normalidad con su Quinto Informe?

— Consideré conveniente, necesario, hacer un acto de rendición de cuentas, de información, y nos enlazamos virtualmente con el Congreso del estado, con los diputados. Escuché cada una de las posiciones de las fracciones parlamentarias. Hay algo que distingue al Informe: el tema del Covid-19, pero también hay cosas que valdría la pena mencionar, como la reducción en los indicadores delictivos en Guerrero. Es un tema muy importante que creo vale la pena mencionarlo. La cantidad importante de obra pública que se hizo y, sin duda, muy ligado al Covid, todo lo que se ha tenido que hacer en materia de salud para enfrentar la pandemia.

¿Qué hace Guerrero para contener los contagios?

— No hay que cansarse de insistir en la necesidad de dejar muy claro que el único mecanismo preventivo es el cubrebocas, la sana distancia. No hay que dejar de realizar acciones como las que tenemos en Acapulco, en Zihuatanejo, de los filtros, de la insistencia en la playa de la sana distancia y, por supuesto, también colocar acciones desde que las personas, las familias llegan al estado de Guerrero vía autopista, principalmente carretera federal; insistirles en la ubicación de Guerrero en el semáforo naranja, pero también en la necesidad del uso del cubrebocas, además de la sana distancia. No hay otra manera mientras no llegue la vacuna.

Hemos realizado una gran cantidad de campañas de sanitización..., higienización, dicen que la palabra sanitización no existe. Entonces, lo que hemos hecho es mucha higiene en muchos municipios. Nos hemos metido a los mercados, supermercados. No hemos bajado la guardia. Estoy absolutamente convencido de esto. Se requiere que mujeres, hombres y especialmente jóvenes tengan muy en claro que tienen que colaborar para enfrentar el tema de la pandemia.

En los análisis, la suma de la pandemia Covid-19 con la influenza es una combinación muy fuerte para la que hay que estar preparados, pero nosotros en Guerrero tenemos otro más: el dengue. Esta enfermedad tropical nos da muy duro en el estado, al igual que en otras entidades con costa; entonces, debemos hacer un esfuerzo mayor.

Por supuesto, estamos alineados a la Federación desde el primer día. Vamos a seguir alineados a lo que nos diga la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria, pero también nosotros tenemos muy claro que las cosas no se han resuelto ni en este momento son halagadoras. Tiene varias semanas que estamos lineales [en la curva epidémica], estancados; no bajamos, pero tampoco subimos drásticamente.

También presentamos lo que se ha hecho en seguridad. En un año disminuimos la mitad del número de homicidios dolosos. También el tema del secuestro y otra serie de delitos que sin duda están a la baja. Ahora, en el tema de seguridad no se puede cantar victoria, porque igual y un día podemos tener una circunstancia difícil y se nos suben los números.

Pero en general las cosas han ido disminuyendo, aunque reconozco que el problema sigue. Sin embargo, no es del mismo tamaño como hace cinco o cuatro años cuando estuvimos en primer lugar del indicador delictivo y hoy estamos en noveno o décimo lugar, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

¿Qué hizo para combatir la inseguridad en el estado?

— Hicimos tres cosas: primero, el aumento en la capacidad de inteligencia en Acapulco, en la operación de nuestro C5, que antes tenía un promedio de 400 cámaras y actualmente tiene 900.

Dos: la coordinación con la Federación. Guerrero tiene una coordinación muy determinada y muy visible con la Federación. La tercera: una gran determinación de enfrentar, en este caso, a todos aquellos que están fuera de la ley, detener una acción siempre que sea necesario.

¿Cómo ve la Alianza Federalista?

— Yo soy muy respetuoso de mis compañeros gobernadores que se integraron a esa alianza. Ellos tienen sus razones. Yo creo que la Conago tiene que buscar nuevos mecanismos de desenvolvimiento.

Un tema principal que existe en esta separación es la lucha por tener la posibilidad de contar con más recursos.

Este tema de los recursos económicos lo compartimos todos, aquí lo que hay es que todos tenemos diferentes mecanismos para plantearlo. Esa es la diferencia que hay entre los que se fueron y los que nos quedamos en la Conago, pero sin duda todos tenemos la misma necesidad.

El país atraviesa problemas económicos muy serios y uno de los que agudizaron el económico es el Covid-19. Los ingresos propios de los estados se cayeron y los ramos disminuyeron. Los gobiernos estatales tuvimos que enfrentar con recursos propios, fundamentalmente, el tema del Covid-19.

En el caso de Guerrero, vale la pena decirlo, hemos establecido comunicación educada, correcta, con la Federación. Hemos establecido nuestro mecanismo de comunicación con el gobierno federal. Estamos alineados con el gobierno federal. Estamos alineados con la Secretaría de Salud y hacemos nuestro trabajo.

Nuestras necesidades son las mismas que las de los federalistas, sólo que los estados más pobres o los que tenemos menos recursos económicos, como es el caso de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, no podemos plantear el hecho de que nos den más dinero por lo que aportamos, porque no aportamos mucho.

¿Les preocupa la desaparición de los fideicomisos?

— Claro que nos preocupa, pero más nos preocupa que existan daños y no haya manera de atenderlos. Creo que hay algunos [fideicomisos] que necesariamente se van a tener que reacomodar.

Yo soy el presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conago y voy a referirme concretamente al caso del Fonden. Tarde o temprano tendremos que encontrar un mecanismo similar porque México, y especialmente algunos estados, no va a dejar de enfrentar huracanes, tormentas tropicales ni sismos que causan muchos daños.

Ante la pandemia y cambio del semáforo Covid, ¿qué decirles a las personas que quieren hacer turismo en Guerrero y a los prestadores de servicio que los esperan?

— Lamentablemente, el turismo fue una de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia, y nosotros hemos vivido del turismo. Nuestros números en el turismo iban muy bien, yo diría que eran excelentes. La pandemia llegó y nos afectó.

¿Qué les decimos a los turistas? No hay limitación en las garantías individuales, hay derecho de tránsito. Pueden ir, pero deben tener conciencia de que también deben ir con restricciones: con el cubrebocas.

¿Qué hacen en las playas para prevenir que se den contagios de Covid?

— Todos los días, pero principalmente de jueves a domingo, tenemos una lucha permanente en las playas para hacer que las personas conserven su sana distancia. Yo no me imaginé que como gobernador sería quien cerrara las playas, pero se hizo como necesidad. Pero hay que prepararse, porque si hay necesidad de volver a hacer cosas de fondo hay que hacerlas pensando en la salud, que es lo principal.

Sin salud no hay nada.