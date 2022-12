En cuatro años de gobierno, AMLO se acerca a la mañanera número mil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- El próximo viernes 23 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá mil conferencias matutinas ofrecidas en Palacio Nacional, ejercicio inédito en la historia de los presidentes en México.

De lunes a viernes, tras encabezar la reunión del gabinete de seguridad federal en Palacio Nacional, el Mandatario federal se dirige al Salón Tesorería en donde, alrededor de las 07:00 horas rinde una conferencia de prensa en la que en promedio dura entre dos y tres horas.

Desde el lunes 3 de diciembre de 2018 -dos días después de haber asumido la Presidencia de la República- López Obrador ofreció su primera "mañanera", nombre como es conocida, y con esto inauguró este ejercicio que ha sido criticado por especialistas y opositores, pero defendido por él como "un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas".

Las conferencias han cambiado con el paso del tiempo, pues además de que se ha incrementado el número de horas, ha incorporado secciones, como el "Pulso de la Salud", los informes de quién es quién en los precios de los combustibles, así como de supuestas mentiras de medios a su gobierno.

También ha sumado el informe semanal de "Cero Impunidad", por parte de la Secretaría de Seguridad (SSPC).

Estas conferencias -ya sean diarias o semanales - han sido replicadas por algunos gobernadores y gobernadoras de Morena, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Layda Sansores, de Campeche; Salomón Jara, de Oaxaca y por Alfonso Durazo, de Sonora.

Al día de hoy, la conferencia más larga que ha ofrecido el presidente López Obrador fue la del pasado 5 de diciembre en Campeche, la cual duró tres horas y 18 minutos.



"No es información, es propaganda"

Para Luis Estrada, director general de SPIN Taller de Comunicación, quien ha registrado con detalle las mañaneras desde su inicio, estas conferencias no son un ejercicio de rendición de cuentas, sino de mera propaganda.

Para el también autor del libro "El Imperio de los Otros Datos. Tres años de falsedades, inexactitudes y mentiras", asegura que todos los días el presidente López Obrador ofrece 94 afirmaciones que son mentiras.

"Desde un inicio hemos demostrado con los propios números obtenidos del análisis desde el inicio de las conferencias que no es ningún ejercicio de transparencia ni de rendición de cuentas de información, sino meramente propaganda.

"Y ha quedó confirmado o comprobada esa afirmación especialmente este año que ha sido el peor que ha atacado más que otros años a diferentes actores políticos, empresas, medios de comunicación y en especial a los rivales políticos - reales o imaginarios- y eso te da una buena noción para qué utiliza el Presidente las conferencias".

"Hemos contado prácticamente en promedio 94 afirmaciones por conferencias diarias", detalla.

Antes las críticas, el presidente López Obrador ha defendido estas conferencias al señalar que es un "diálogo circular" que busca garantizar el derecho al pueblo de estar informado.

"Es garantizar el derecho que tiene el pueblo para informarle, por eso digo que le pregunten al pueblo si ya no quiere mañaneras", declaró el 14 de enero de 2021.