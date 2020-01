"En diciembre se consolidará la 4T"

SAN PABLO DEL MONTE, Tlax.- El primero de diciembre de 2020 quedarán consolidadas las bases de la 4T, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que no se necesita más tiempo para que México sea un país en donde no se permitan la corrupción ni la impunidad.

En el campo de beisbol de esta comunidad, luego de recibir el bastón de mando por parte de los pueblos náhuatl y otomí, el Mandatario se comprometió a no fallarles y a no quedar en deuda con ellos.

"Ya comenzó la transformación y este año vamos a dejar establecidas las bases para la Cuarta Transformación. No vamos a requerir más tiempo, el 1 de diciembre diré que terminamos de establecer las bases para la transformación de un país donde no se permite la corrupción y no hay impunidad. No vamos a quedarles a deber nada, vamos a estar a la altura de ustedes, no les vamos a fallar ni a traicionar al pueblo de México", dijo.

Acompañado por autoridades estatales y municipales de Tlaxcala, el Presidente de México enfatizó que durante su gobierno el presupuesto se maneja con honradez y se destina de manera preferente a la gente humilde.

Tras presenciar la danza Xochipitzahua por parte de habitantes del pueblo de San Felipe Cuauhtenco, anunció que este año comenzará la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar para que todos los beneficiarios de programas sociales reciban sus apoyos sin intermediarios. "Estas sucursales serán construidas por el Ejército, por ingenieros militares".