¿En dónde puedes reportar a un familiar desaparecido?

En los medios de comunicación y redes sociales continuamente hay reportes de personas desaparecidas o no localizadas.

Sin embargo, nadie desea que tenga que encontrarse en esta situación y por eso mismo, se desconoce qué hacer ante la desaparición o no localización de un familiar.

1. Lo primero que debe hacerse es intentar contactar a la persona, a amigos y a otros familiares que puedan tener más información útil.

2. Luego, es importante tener a la mano el nombre completa de la persona desaparecida, foto actual, edad, estatura, peso y rasgos característicos como lunares, tatuajes o cicatrices.

El tipo de sangre, alergias, enfermedades, el CURP e identificaciones de la persona desaparecida también son útiles para levantar el reporte.

3. Posteriormente se debe ubicar la plataforma, que es de la Secretaría de Gobernación, y se llama Reporte de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

En esa herramienta, se deben aceptar los términos y condiciones, pero aseguran que no harán mal uso de los datos entregados.

Las autoridades consideran que la denuncia en línea favorecerá la búsqueda inmediata en vida, ya que en cuanto se hace el registro, se detonan los mecanismos de alerta y de emergencia, además de que se ayudará a resolver la ausencia de bases de datos únicas y servirá para coordinar acciones con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

Para realizar este reporte no es necesaria una denuncia ante el Ministerio Público, ni esperar 72 horas.

4. Sin embargo, posteriormente a levantar el reporte sí es recomendable realizar la denuncia en el MP.

5. Arma una red con familiares y amigos para llamar o acudir a hospitales o alcaldías. Mientras alguien realiza eso, otras personas pueden publicar en redes sociales la búsqueda y llamar a medios de comunicación para que se difunda la imagen de la persona desaparecida o no localizada.