En dos años, 6 asesinatos han sacudido a la UNAM

Aideé Mendoza recibió un disparo dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Oriente, que le arrebató la vida.

Desafortunadamente, Aideé, estudiante de sexto semestre, no es la primera alumna del CCH Oriente asesinada, a esta lista se suman los casos de Jenifer Sánchez, Miranda Mendoza, Graciela Cifuentes y Sol Cifuentes y Lesvy Berlín.

Aideé

Aideé, era alumna del sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, murió de un impacto de bala en el interior del salón de clases.

Las primeras versiones policiacas detallan que la joven de 18 años estaba en clase de matemáticas en el Edificio P del CCH cuando, de repente, alrededor de las 15:00 horas, se desvaneció debido a un dolor muy fuerte a la altura del corazón.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia las principales líneas de investigación son: una agresión directa o un accidente.

Jenifer

La dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM informó que el 26 de marzo fue hallado el cadáver de Jenifer Sánchez, alumna del plantel Oriente, de 16 años, quien se encontraba desaparecida desde el 20 de marzo en Iztapalapa.

Familiares y amigos de Jenifer realizaron una campaña en redes sociales para encontrar a la joven.

"Durante este periodo, las autoridades universitarias locales y centrales ofrecieron a los familiares el apoyo correspondiente para encontrar con vida a la joven estudiante", señaló el CCH a través de un comunicado.

Miranda

Miranda Mendoza, una joven de 18 años, salió de su casa en el municipio de la Paz, en el Estado de México, con dirección al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente, pero al salir de clases, no volvió.

El 21 de agosto, EL UNIVERSAL, informó que automovilistas reportaron a las autoridades que a la altura del Municipio de Cocotitlán, Estado de México, se encontraba el cuerpo de una persona que aún se estaba quemando.

Cuando los paramédicos arribaron al lugar confirmaron que se trataba de una mujer y que ésta había fallecido. Los estudios genéticos posteriores confirmaron que el cuerpo era de Miranda.

Por estos hechos, el CCH Oriente emitió un comunicado en el que expresa su "más enérgica protesta por este acto de violencia", así como una exigencia a las autoridades para que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables.

Graciela y Sol

Elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina detuvieron al presunto asesino de la profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Graciela Cifuentes y de su hija, Sol Cifuentes, estudiante de arquitectura de la misma institución.

Graciela y Sol Cifuentes fueron halladas sin vida al interior de su domicilio ubicado en Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón. La PGJ dio a conocer que el asesino robó un automóvil Yaris blanco, propiedad de la madre.

Los cuerpos de ambas fueron encontrados calcinados en su casa, misma que estaba en reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre pasado y que fue incendiada luego de su asesinato.

La profesora de la UNAM, Graciela Cifuentes y su hija Sol, estudiante de Arquitectura, fueron asesinadas por el novio de Sol.

Lesvy

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que esclareció el caso Lesvy Berlín Osorio, la joven que fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo.

De acuerdo con la dependencia, los peritajes les permitieron determinar que la joven se ahorcó colgándose con el cable de la caseta telefónica junto a la que fue encontrada.

Con los peritajes también pudieron establecer que la pareja sentimental de la víctima atestiguó el hecho y no hizo nada para evitar la muerte de la mujer.

Por esa razón el hombre, de 29 años, fue detenido y acusado de homicidio simple doloso.

No obstante, amigos y familiares de Lesvy rechazan que la muchacha se hubiera suicidado y solicitan que la pareja sentimental de la afectada sea investigado por el delito de feminicidio.