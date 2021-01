En dos semanas parto a Washington: Moctezuma

Esteban Moctezuma Barragán, próximo embajador de México en Estados Unidos, adelantó que en dos semanas partirá a Washington para ya desempeñar su nuevo encargo.

En una plática con los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Moctezuma Barragán les habló de las ventajas de la minuta, que están por aprobar, de la Ley de Educación Superior y ahí les dijo que sería debut y despedida porque en un par de semanas partirá a Washington.

En este contexto, el extitular de la Secretaría de Educación Pública, les reconoció que esta bancada estuvo siempre abierta a dialogar y a construir, y a pesar de que muchas veces no estuvieron de acuerdo, se logró tener un marco normativo para la educación.

"Yo creo que es debut y despedida porque pues yo ya en un par de semanas estaré partiendo a Washington y les reitero todo el apoyo porque en mesas de trabajo en donde discutimos mucho, y muchas veces no estábamos de acuerdo, pero siempre reinó la comunicación, sino la fórmula para poder seguir avanzando y fue así como logramos ponernos de acuerdo en muchos temas que le han dado a la educación pública, sin duda, un marco normativo muy robusto", dijo Moctezuma Barragán.

Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Esteban Moctezuma Barragán como el próximo embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Martha Bárcena, quien anunció su retiro del Servicio Exterior Mexicano. Y en lugar de Moctezuma Barragán en la SEP fue nombrada, Delfina Gómez.

El nombramiento de Moctezuma Barragán no ha sido enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y éste tiene que ser avalado por el Senado de la República.