En el aniversario del PAN, Anaya, Fox y Vázquez Mota se lanzan en contra de AMLO

El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, reapareció en un evento partidista al participar en el festejo virtual por los 81 años del blanquiazul.

En un pequeño video que se transmitió a través de las redes sociales del PAN, Ricardo Anaya Cortés calificó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de incapaz y autoritario y dijo que frente a un Presidente que siembra el odio, divide y polariza.

"Desde la oposición y frente a un gobierno cada vez más incapaz y autoritario, estamos llamado a dar la batalla por México, tenemos que volver a preguntarnos con Gómez Morín, qué armas para esta lucha, como dijo el fundador, las únicas e irresistibles: las ideas, los valores del alma, ni tenemos otras, ni las hay mejores. Frente a un Presidente que siembra el odio frente a los mexicanos, que divide y polariza", dijo Anaya.

Anaya Cortés dijo que frente a esto, el PAN tiene la obligación moral de estar unidos y alzar la voz y señalar el desastre, pues no basta con criticar la ineptitud del gobierno.

Dijo que se tiene que demostrar que el PAN sabe hacerlo mejor, por lo que deben celebrar este aniversario con alma, vida y corazón.

"Hoy más que nunca tenemos la obligación moral de estar unidos para juntos alzar la voz y señalar el desastre, también debemos entender que no basta con criticar la ineptitud del gobierno, tenemos que demostrar que nosotros sabemos hacerlo mejor, toca celebrar este aniversario poniendo alma, vida y corazón el en esfuerzo. Viva Acción Nacional", dijo el panista queretano.

En este evento, también participó la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota quien criticó que la administración de López Obrador haya desaparecido las estancias infantiles y haya afacetado a más de 400 mil niños y sus padres.

"Las estancias infantiles se destruyeron, se destruyeron para cerca de 400 mil niñas y niños en nuestro país y un buen número de ellas y de ellos con alguna discapacidad, dejándolos en el desamparo junto con sus madres y padres trabajadores, es urgente y exigimos que regresen estos modelos de pensión en la primera infancia, aquello que no demos a los niños, no podemos exigírselo después, Acción Nacional hoy cuentas con nosotros", explicó Vázquez Mota.

En este caso, el expresidente Vicente Fox, destacó la creación de uno de los programas insignia de su administración y la de su sucesor, Felipe Calderón que fue el Seguro Popular, del cual dijo le dio atención médica al 100% de los mexicanos.

"Hay un programa insignia que los gobiernos del PAN desarrollamos que fue el Seguro Popular, hasta antes de este seguro, solo el 55% de la población mexicana tenía acceso a un sistema de salud, a un médico, a medicinas e incluso a cirugías, el 100% de las familias mexicanas quedó cubierta y por lo tanto es formidable", explicó el expanista guanajuatense.