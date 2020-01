En el gabinete no hay coludidos con el crimen: Durazo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, aseguró que en el equipo cercano del presidente Andrés Manuel López a Obrador no hay funcionarios coludidos con el crimen organizado, como ahora ocurre con el caso del exencargado de Seguridad Pública en el sexenio del exmandatario Felipe Calderón, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narco.

Durante su participación en la 31 Reunión de Embajadores y Cónsules 2020: Política Exterior para el Bienestar, que se realizó ayer en Palacio Nacional, Durazo Montaño enfatizó en que la vertiente fundamental de la estrategia de seguridad del gobierno federal es el combate a la corrupción.

"No puede haber seguridad en un país que combate el crimen organizado con el crimen uniformado, por eso la corrupción es la vertiente fundamental de la estrategia de seguridad. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es la detención de un exsecretario de Seguridad, imaginen ustedes los niveles de penetración institucional a los que ha llegado el crimen.

"Nos dejaron el país en el lugar 138 del ranking de corrupción entre 175 países evaluados, estamos seguros que en la siguiente evaluación internacional habremos de mejorar de manera sustantiva estos números, pero como dice el presidente: 'El combate a la corrupción es cómo se barren las escaleras, de arriba hacia abajo'", dijo.

Añadió: "Podemos darle una certeza a ustedes y al país: entre el equipo de primera línea del Presidente no se va a encontrar jamás a un García Luna".

Durazo abundó en que en la administración se dejó atrás el uso exclusivo de la fuerza policial y militar para combatir el crimen organizado y que ahora se atienden las causas de este problema, tales como la falta de oportunidades.

"Si no somos capaces como sociedad, como gobierno, como país, de generar esas oportunidades, insisto, particularmente para los jóvenes, no seremos capaces de lograr niveles adecuados de seguridad, así tengamos un policía en cada esquina", enfatizó.

Reiteró que el rediseño de las instituciones de seguridad incluyó la creación de la Guardia Nacional para la que se desplegaron 52 mil elementos en junio, cuando comenzó a operar, y actualmente mantienen desplegados a 72 mil.

Dijo que para el cierre de febrero próximo se desplegarán 92 mil elementos y 21 mil 170 nuevos efectivos serán reclutados este año mientras que la meta final es de 150 mil efectivos para 2020.

"Tenemos policías en el país que ganan 2 mil 490 pesos mensuales, comprenderán que no se les puede exigir gran cosa. En el caso de la Guardia Nacional, los elementos de las policías Militar y Naval tienen un estímulo económico relevante".