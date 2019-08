En el primer día de clases, asaltan a estudiantes de la FES Acatlán

En el primer día de clases, alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán fueron asaltados por dos sujetos armados, los cuales subieron al transporte público que debía ser "directo" y del llamado "sendero seguro", reportaron estudiantes afectados ante el jurídico de este campus de la UNAM.

El asalto se registró poco antes de las 12:00 horas, el camión con número económico 36, cubría la ruta "directa" del Metro Cuatro Caminos a FES Acatlán, y que no debió de hacer paradas intermedias.

"Pese a ver la pinta de ratas, de los dos sujetos, los dejó subir" y cometieron el robo en el trayecto de Echegaray a la escuela, frente a la marisquería "Don Capitán", señaló Anita, una estudiante afectada.

Con impotencia y enojo, los estudiantes alertaron a sus compañeros, al tiempo que denunciaron el hecho ante el jurídico de la FES Acatlán.

Algunos de los estudiantes afectados acudieron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde llegó el representante de la ruta, "quien no tenía el nombre del conductor de la unidad número 36. Es decir, no sabía nada de su chofer", aseveró una de las afectadas.

Este 5 de agosto reactivaron clases 23 mil estudiantes de FES Acatlán, 3 mil 500 de nuevo ingreso, a uno de los campus más grandes de la UNAM, fuera de Ciudad Universitaria, donde los alumnos frecuentemente son víctimas de asaltos y robos en el trayecto del Metro Cuatro Caminos a esta facultad.

En este campus de la UNAM, en teoría, opera un "corredor seguro", con transporte ´directo´ al Metro Cuatro Caminos, al que sólo deberían subir integrantes de la comunidad universitaria, custodiado por patrullas estatales y municipales, lo cual no ocurrió este primer día de clases.

El paradero norte del Metro Cuatro Caminos es otro punto inseguro, oscuro, lleno de ambulantes y ladrones, "que se te acercan, te abrazan y con un arma te amenazan para que entregues celular, dinero y computadoras", señaló Luisa, otra estudiante.