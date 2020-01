En el TMEC no hay nada que pueda imponer aranceles, asegura AMLO

Ante empresarios del sector maquilador y manufacturero de Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tienen nada que temer porque en el TMEC no hay nada que pueda imponer aranceles o medidas arbitrarias contra productos mexicanos por incumplir con la Ley Laboral.

Minutos antes Luis Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, expresó su preocupación porque en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México las empresas incumplan laboralmente y se les sancione con la aplicación de aranceles el bloqueo de las exportaciones de sus productos.

"Nada de eso quedó establecido en el acuerdo, nos opusimos a eso... No van a haber estas medidas unilaterales que afecten las empresas, que signifiquen establecer aranceles y no permitir que se siga exportando".

El mandatario explicó que si hay diferencias o controversias en lo laboral existe todo un procedimiento por medio de paneles donde participa Canadá, Estados Unidos y México en condiciones de igualdad.

López Obrador confió en que la próxima semana el TMEC sea aprobado en el Senado de Estados Unidos y en febrero en Canadá.

"Va a pasar al pleno yo creo que la semana próxima y se va a aprobar. Me dejo de llamar Andrés Manuel si no se aprueba en el Senado de Estados", retó el mandatario.