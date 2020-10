"En este lugar cocinaron a nuestros familiares"

Mario Vergara, hermano de un hombre que desapareció en Huitzuco, Guerrero, en 2012, mostró en video el rancho La Gallera, en Tihuatlán, Veracruz, considerado un campo de exterminio de un cártel.

"Hoy estamos en Tihuatlán ,Veracruz, en un predio denominado La Gallera. Aquí traían a nuestros familiares desaparecidos, había un cuarto en el que los torturaban, donde los lastimaban y al final los venían descuartizando. Ahí está el horno donde cocinaron a nuestros familiares como si fuera alimentos, donde los hicieron pedazos y los redujeron a cenizas, a huesos fragmentados muy lastimados", explicó el hombre en sus redes sociales.

"Aquí se vivía el horror. En este lugar podemos encontrar prendas, ropa, zapatos que eran de nuestros familiares que desaparecieron. Después de que los cocinaban, iban al terreno a tirar las cenizas. Hemos colado y hemos recuperado cientos de huesos calcinados. Hemos corrido con mucha suerte porque hemos encontrado un diente, porque en ese diente puede estar el ADN de una persona y podemos saber quién era. De los huesos fragmentados, cocinados, tal vez nunca sepamos de quién sean", contó.

"En todo este terreno regaron las cenizas de nuestros familiares. Hoy pedimos al Gobierno de Veracruz y al Gobierno nacional que este sea un lugar sagrado en el que se recuerde el horror que vivieron muchos de nuestros familiares", relató.

Tomás Vergara Hernández, el familiar de Mario, desapareció en julio de 2012. Autoridades ofrecen una recompensa de un millón medio de pesos para localizarlo.

El rancho La Gallera. Algunos lo llaman "cocina", otros prefieren nombrarlo "centro de exterminio" para no replicar el lenguaje del crimen organizado; no obstante, todos coinciden en que no hay forma de dimensionar la barbarie y atrocidad que ahí se vivió. El lugar evoca el terror.

Integrantes de la brigada y archivos periodísticos cuentan que los dueños de la propiedad fueron despojados por integrantes de Los Zetas en el año 2011, y que el inmueble fue usado como casa de seguridad, entre los años 2011 y 2016.

El predio en en Tihuatlán/ Foto: Especial

La Gallera ejemplifica la falta de debida diligencia y el mal procesamiento. También muestra lo que para muchas familias ya sabían o se decía: que en Veracruz también hay "cocinas", lugares donde el crimen organizado quemaba a las personas privadas de la libertad.

La primera vez que los colectivos de la Red de Enlaces ingresaron al rancho fue el 1 de febrero de 2017, explicaron en un comunicado. En ese entonces, hallaron seis cuerpos: cinco eran de hombres y uno de mujer.

Posteriormente, 1 de marzo de 2017, los colectivos ingresaron por segunda ocasión con la presencia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y volvieron a encontrar restos: el cráneo de una persona menor de edad; además, ubicaron 22 puntos positivos marcados como fosas.

Con información de Sugeyry Romina Gándara