"En este Palacio ya no hay ladrones", dice AMLO en spot del Tercer Informe

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer uno de los spots con los que promocionará su III Informe de Gobierno en el que destaca que "en este Palacio no hay ladrones".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo sacó su pañuelo blanco y señaló que en su gobierno se acabó la corrupción "arriba".

"Esto es importante, puede ser que queden ahí éstos corruptos, conservadores, hipócritas, pero ya se va a limpiando, sobre toda la corrupción que era lo que más dañaba, muchísimo, por eso las molestias porque eran los privilegiados, estaba tomado el gobierno, lo tenían secuestrado, era un secuestro, el gobierno que debía atender a todos. Servir a todos estaba solo al servicio de una minoría rapaz".

En su spot, con el fondo de un mural de Diego Rivera, el Ejecutivo expresa:

"Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos, aquí Diego Rivera pintó magistralmente de las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción, en Palacio ya no hay ladrones, hechos no palabras... III Informe de Gobierno".

El presidente López Obrador dijo que ese spot "se lo dedico a los fifis".

La semana pasada el presidente grabó una serie de spots en Palacio Nacional.

El presidente @lopezobrador_ dio a conocer uno de los spots con los que promocionará su III Informe de Gobierno en el que destaca que "en este Palacio no hay ladrones" pic.twitter.com/80xC49vlV6 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 18, 2021