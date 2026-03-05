En esto consiste la "Ley Valeria" que sanciona el acecho

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Desde febrero pasado, tanto en el

como en la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

se discuten reformas a nivel federal parapor cualquier medio, acercamientos, acciones intimidatorias o de intromisión sin consentimiento., académica de la Facultad de Derecho, explicó que esa propuesta surgió a partir del, una maestra de Monterrey que fue acechada durante aproximadamente nueve años por uno de sus alumnos. El hecho evidenció la ausencia de un marco jurídico específico para sancionar y proteger a las víctimas de esta forma de violencia.Explicó que elen realizar, de manera reiterada, por cualquier medio y sin consentimiento,, seguimiento, acercamiento o contacto no deseado, así como acciones de intimidación o intromisión que afectan a la persona, causando un daño en su esfera psíquica o en el desarrollo cotidiano de las actividades.Para, académica e investigadora en la Facultad de Psicología e integrante del sector académico de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM (CInIG), a diferencia del, que tiene una connotación sexual explícita, el acecho se define principalmente por la insistencia obsesiva y suDestacó que "estede vigilancia y control merma lay física de quien lo vive. Las personas pueden desarrollar, estrés postraumático, insomnio, cefalea y fatiga".Precisó que el acecho se puede presentar a través de diversos medios como las, llamadas telefónicas y mensajes de texto; incluso, quien comete esta violencia persigue a la víctima a los lugares que frecuenta. En otros casos, les colocan unpara conocer sus desplazamientos en tiempo real, porque hay unaEn febrero de 2026, y a partir de la iniciativa, laaprobó por unanimidada nivel federal. El decreto fue turnado alpara su discusión y eventual votación. De ser avalado sin modificaciones, el proyecto se enviará al Ejecutivo federal para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se formalizaría la reforma, de acuerdo con la profesora de la FD."Si la reforma es aprobada se adicionará elala través del cual se plantea tipificar el acecho, estableciendo sanciones dede prisión y multas de hasta 400 días", añadió Rodríguez Rojas.La especialista universitaria indicó que estamostrar que no hace falta contacto directo para reconocer la violencia en otras modalidades, a veces normalizada, y precisó que "esto es un parteaguas para que laslo incorporen a su normatividad, porque la reforma federal es insuficiente para cubrir los delitos cotidianos del fuero común".