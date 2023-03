En EU presentan la Ley Narcos

Ciudad de México.- En Estados Unidos los congresistas republicanos insisten en nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Por ello los senadores John Kennedy y Lindsey Graham presentaron este miércoles la iniciativa: Ending the Notorious, Aggressive and Remorseless Criminal Organizations and Syndicates (NARCOS), que en español se traduce como Fin a las Organizaciones y Sindicatos Criminales Notorios, Agresivos y Despiadados.

En seguimiento a su ideología, la iniciativa propone designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, de acuerdo con un comunicado dado a conocer en la página oficial del senador John Kennedy, quien es miembro del Comité Judicial del Senado.

Esta legislación también propone la creación de un grupo de trabajo cuyo objetivo sea eliminar la amenaza de los Cárteles y el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo. En la Ley Narcos, los senadores indican que pese a los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los Cárteles de Drogas mexicanos controlan gran parte del país y envían drogas ilícitas a Estados Unidos.

“Designar a los cárteles Organizaciones Terroristas Extranjeras será un cambio en las reglas del juego. Pondremos a los cárteles en el punto de mira y perseguiremos a quienes les brindan mayor apoyo material, incluidas las entidades chinas que les envían químicos para que produzcan sus pócimas”.

La designación dentro de la lista de organizaciones terroristas foráneas criminaliza a cualquier entidad o persona por proveer apoyo material o recursos a los grupos incluidos en la lista tales como propiedades, servicios, instrumentos monetarios, servicios financieros, equipo de comunicaciones, armas, sustancias letales, explosivos entre otros.

Una de las nuevas facultades que otorgaría la designación figura la posibilidad de que las entidades o/y personas chinas que suministran precursores químicos a los cárteles mexicanos, puedan ser acusados como cómplices de actividades de terrorismo internacional.

Los miembros de las organizaciones terroristas foráneas son considerados inadmisibles a EU o deportables en caso de que se encuentre bajo custodia y cualquier institución financiera que tenga conocimiento de fondos de estos grupos tiene la facultad legal para congelarlos dentro del sistema bancario y financiero del país norteamericano.