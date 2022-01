En febrero, pico de cuarta ola en Guanajuato: Salud estatal

El secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, señaló que, aunque Guanajuato registra un promedio de 2 mil casos de Covid-19 por día, se proyecta que en febrero alcanzará el pico de la cuarta ola de contagios con un mayor número de personas atacadas por el virus.

En las primeras tres semanas se confirmaron 37 mil 777 casos positivos, muchos más que lo que se presentaron en el mismo periodo del 2021, cuando se enfrentó la segunda oleada.

"Puede ser que Guanajuato todavía no alcance el cuarto pico de la cuarta ola por la circulación de la variante ómicron, por eso se mantiene el semáforo amarillo", dijo el funcionario.

Pidió evitar aglomeraciones, ya que el virus se transmite de personas a personas, en especial exhortó a las personas con obesidad, diabetes o hipertensión que se queden en casa.

Detectan 981 contagios en escuelas de Guanajuato Entre los casos identificados en enero, 981 fueron detectados en 338 escuelas de la entidad, 400 en alumnos, 337 en maestros y 64 en personal de apoyo a la educación.

La jefa de epidemiologia del estado, Fátima Melchor Márquez, dijo que de los alumnos con coronavirus el 41 por ciento son de primaria, 29 por ciento de secundaria, 18 de preparatoria y el 4 por ciento de universidades.

"Hay quien cree que a los niños no les da Covid", dijo la especialista. Destacó que han funcionado los filtros sanitarios que se implementaron desde el retorno a las clases presenciales, pero es importante que los padres de familia los apliquen desde casa, que chequen a sus hijos y en los casos que presenten síntomas como catarro, tos o fiebre, no los manden a clases y los lleven al médico.

Exhortó a las madres y padres de familia para que contribuyan en los filtros sanitarios en los planteles por la seguridad y no solo juzguen, hagan críticas o señalamientos. "Es importante que se tenga una continuidad en la educación de niños del estado de Guanajuato", agregó.

Niños obtienen amparo para recibir la vacuna El titular de la Secretaría de Salud informó que mil 456 niños y tres personas extranjeras han sido vacunadas contra el Covid-19 en el estado de Guanajuato, en cumplimiento a mandatos judiciales derivados de demandas de amparo. Señaló que hay 370 menores pendientes de recibir la inmunización.

En los casos que se ha dado cumplimiento al fallo judicial los niños recibieron primeras y segundas dosis. Daniel Díaz consideró que se debe disminuir el rango de edad a 5 años (en México) para la vacunación porque se ha probado el biológico de Pfizer para los menores.

Respaldó las propuestas que han surgido de legisladores para que se apruebe la vacunación universal, incluyendo a los menores. A la fecha se han aplicado 7 millones 949 mil 79 dosis contra Covid-19 en Guanajuato, y se han completado los esquemas de vacunación en 3 millones 451 mil 342 personas.

En esta entidad, de acuerdo al Censo 2020 del Inegi habitan 6 millones 166 mil 934 personas, por lo que faltan 2 millones 715 mil 592 personas de completar su esquema de vacunación.