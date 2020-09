"En fiestas patrias ¡Quédate en casa!", pide López-Gatell

Existe un alto riesgo de que las medidas de sana distancia y el confinamiento se relajen durante los días próximos debido a los festejos patrios, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Durante la conferencia vespertina de salud realizada en Palacio Nacional, el funcionario indicó que la sugerencia es enfática para toda la población: ¡Quédate en casa! los próximos 15 y 16 septiembre.

"Las fiestas patrias se pueden ahora celebrar desde casa. El Grito de Independencia ya se explicó cómo será la mecánica, va a ser sin personas en el Zócalo, será algo muy raro, algo inusual, pero se deben mantener", puntualizó el subsecretario.

Agregó que la epidemia no ha acabado a pesar de que es la séptima semana en descensos en los contagios por Covid-19, sin embargo hay siete entidades que aún están en una etapa de meseta como Jalisco y la Ciudad de México o bien están en ascenso en los contagios como Querétaro, Colima, Nuevo León, entre otras.

"Tengan cuidado, la epidemia no ha acabado, es una excelente noticia que llevamos siete semanas consecutivas en una fase de descenso, que 25 de las 32 entidades federativas tengan al menos tres semanas de descenso y algunas ya once semanas de descenso en el número diario de casos, pero la epidemia no ha acabado.

"Les encomendamos por favor mantenerse con las medidas de precaución general, no olvidarse del lavado de manos, la sana distancia y el uso apropiado del cubrebocas", precisó López Gatell.