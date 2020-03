En Guanajuato, obreras trabajarán horas extra si se unen al paro

Las trabajadoras de la industria del calzado que se unan al paro nacional de mujeres, el próximo 9 de marzo, tendrán que trabajar horas extras para reponer ese tiempo, señaló el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (Ciceg), Luis Gerardo González García.

El dirigente zapatero señaló que los fabricantes tienen pedidos que cumplir, por lo que algunas empresas han negociado "cambiar horas por horas". "En algunas plantas están negociando para que puedan parar el lunes, para que cumplan sus compromisos y reponer con tiempo otros días; otras están a (favor de) parar y pagar el día, cada caso es una situación", comentó.

Las mujeres representan el 50 por ciento de la plantilla laboral del sector calzado en la entidad. González García precisó que la postura de la Cámara de Calzado es acompañar a los empresarios en lo que ellos decidan, ni a favor o en contra. "Nosotros no estamos en contra de que detengan o a favor de que lo hagan, finalmente yo creo que cada empresa debe negociar".

En ese contexto, explicó que las obreras van a trabajar una hora de más diario para poder tener el lunes, "porque hay compromisos y pedidos que se tienen que surtir y ocasionaría un trascabo porque en muchos de nuestros proyectos, se tienen fechas de cumplimientos muy concretas y de fallar habría multas y penas".

Mencionó que las producciones muchas veces van seriadas, y que falten algunos elementos tiene repercusiones. Comentó que #UnDíaSinMujeres seguramente va a ser un paro muy importante, y que en la CICEG "no podemos no estar de acuerdo en que las mujeres se manifiesten, de exigir sus derechos". "La mujer es un gran apoyo en el sector del calzado", finalizó.