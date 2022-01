"En Guerrero yo tomo las decisiones, no mi papá", dice Evelyn Salgado

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, aseguró este jueves que en el estado ella toma las decisiones y no su papá, el senador Félix Salgado Macedonio.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, tras una reunión con el presidente López Obrador, en donde se acordó una inversión de dos mil 100 millones de pesos para construir 28 caminos rurales en La Montaña, la gobernadora indicó que son "decisiones personales" el que su papá haya pedido licencia al cargo para apoyar la consulta de revocación de mandato.

"¿Está influyendo mucho en las decisiones del Estado, él está tomando decisiones?", se le preguntó.

"No, eso no, para nada, yo creo que él, la participación política que ha tenido en Guerrero, pues fue desde su postura como senador de la República, porque representa al Estado de Guerrero y tenía también que hacer un trabajo coordinado con el Gobierno del estado y con los gobiernos municipales, pero de ahí a que él tome las decisiones eso es absolutamente falso", respondió.

"Nosotros estamos llevando una ruta, como hija por supuesto que como cualquier hijo, como cualquier hija, son bienvenidas las opiniones, los consejos que se tenga, pero las decisiones finales las toma Evelyn".

"Ya son decisiones personales (el solicitar licencia por parte de su padre), él tomó una decisión basada en lo que él considera en sus ideales, sus principios de la lucha social. Y bueno, púes él es el que toma las decisiones. Yo simplemente estoy haciendo mi trabajo y como hija, pues nada más quererlo, nada más", contestó antes de retirarse.

Este miércoles, en votación económica, el pleno de los Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la solicitud de licencia por tiempo indefinido, solicitada por el senador Félix Salgado Macedonio.

En sesión ordinaria, la secretaría de la Mesa Directiva leyó la carta por la que pidió su separación temporal del cargo, en la que no ofreció detalles sobre los motivos.

Previamente, el pasado lunes, Salgado Macedonio hizo pública su pretensión a través de sus redes sociales. En su cuenta de Facebook dio visos de que dedicará la mayor parte de su tiempo a apoyar la revocación de mandato.

"Nuestro país vive un momento crucial en su historia, al estar a 84 días de que se lleve a cabo el ejercicio para ratificar el mandato del Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), y es menester que quienes creemos y entendemos lo que es y significa la Cuarta Transformación trabajemos hombro con hombro para terminar de sentar las bases del cambio verdadero en nuestro país ¡Mi Patria Es Primero!", concluyó.