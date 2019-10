En IMSS, no gastar no es un ahorro: Zoé R.

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó su estabilidad financiera a costa de la salud de los derechohabientes, dijo su director, Zoé Robledo Aburto. Un ejemplo, que el IMSS sólo tiene 0.67 camas por cada mil habitantes, siete veces menos de lo recomendado por la OCDE.

Para revertir esta situación, se contratará personal médico y de enfermería y reforzará su infraestructura, ya que la austeridad republicana no es igual a recorte de gastos. Al comparecer ante comisiones del Senado, el director general del IMSS destacó que el superávit que se logró en la pasada administración no tuvo un impacto positivo en la atención a los afiliados.

El funcionario mencionó que las carencias del instituto son una muestra de que se perdió el rumbo y que hoy es urgente un cambio de ruta. Resaltó que el IMSS no puede recortar gastos que impacten en la calidad del servicio y que la austeridad significa gastar bien y transparente.

"En el IMSS no gastar no es un ahorro, puede ser un fracaso, porque significa que no se cumple alguna acción o no se cubre algún derecho. Austeridad en el IMSS debe ser gastar bien en lo que efectivamente necesitan los derechohabientes para recibir la atención que merecen", dijo.