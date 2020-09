En la CDMX ya no hay cárteles, solo células: Harfuch

Las organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de México se atomizaron en pequeñas células que delinquen bajo el mismo nombre, pero que ya no operan con la misma fuerza de años atrás, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

En su primera aparición pública, tras sufrir un atentado, ante empresarios y organizaciones civiles en el Club Industriales, en Polanco, el jefe de la policía dijo que los remanentes de La Unión Tepito y Fuerza Anti Unión, únicamente utilizan el nombre para operar, pero ya no como una estructura criminal grande con líderes.

"La Unión Tepito era fuerte hace dos años, hoy son células atomizadas. La Anti Unión, lo mismo", aseguró.

Destacó que han detenido a 52 cabecillas de diferentes grupos como parte de las investigaciones de la policía capitalina en delitos de alto impacto, pero intensificarán acciones contra el crimen organizado.

Durante la reunión, García Harfuch fue cuestionado sobre la expansión de los cárteles en la capital, así como las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que dijo que no hay una estructura grande de esta organización.

"A 10 meses, yo les puedo asegurar que no tenemos grupos organizados así de fuertes, como hace años, ¿por qué? porque se les ha estado pegando así de constante", manifestó.

Explicó que cada semana se detiene a integrantes de estas células, pues con las nuevas atribuciones de la policía, han entrado al corazón de los grupos criminales para desarticular objetivos primordiales.

Gracias a estas facultades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha logrado encabezar 100 operativos contra la delincuencia organizada, los cuales en 70% son derivados de la denuncia ciudadana.

García Harfuch también hizo un balance de sus actividades al frente de la SSC, y resaltó la operación policial para el combate a la delincuencia organizada, gracias a las investigaciones policiales.

Enfatizó que en la capital no se verán cabecillas andando por las calles rodeado de su grupo fuertemente armados.

"[Antes] veíamos a una persona en pleno Centro, o cerca, andado con 15 o 20 personas en vehículos, como si nada, eso no lo hemos vuelto a ver y no va a pasar, por qué, porque los estamos deteniendo y siguen presos", comentó.

García Harfuch aseguró que de los 11 objetivos primordiales que enlistaron a su llegada a la policía, actualmente les faltan tres por detener, aunque no refirió nombres.

En el evento, los empresarios manifestaron su preocupación por ser víctimas de extorsiones por parte de uniformados, por lo que el titular de la SSC se comprometió a continuar con la profesionalización de la policía, tema en el que reconoció va lento, debido a que incrementaron el tiempo de capacitación en la Universidad de la Policía, pues anteriormente, sólo asistían tres meses.